盡忠守衛家人！德牧被鱷魚「咬頭拖入池中」　爆血奇蹟回到岸上

▲德國牧羊犬遭鱷魚攻擊。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一隻名叫宙斯(Zeus)的德國牧羊犬在自家遭到攻擊，被一條鱷魚試圖從後院拖到水中，幸好勇敢的牠頑強抵抗，及時被查覺到異常狀況的家人發現，最後成功從鱷魚口中獲救。

宙斯的女主人蘇珊(Susan Alkhatib)在募款網站GoFundMe頁面上分享，2日晚上宙斯原本和父親一起安靜坐在陽台上休息，突然聽到後院傳來一聲巨響，身為護衛犬的宙斯便跑到後院查看，沒想到竟然遭破壞護欄的鱷魚攻擊。

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蘇珊表示，由於沒聽到宙斯的聲音，讓她覺得有點奇怪，沒多久父親突然慌亂進到屋內大喊「宙斯被鱷魚抓走了」，全家人急忙拿著手電筒到後院查看，發現宙斯已經被鱷魚拖入池中，整顆頭被鱷魚緊緊咬著。

在宙斯的頑強抵抗下，最後鱷魚終於鬆口放棄，滿身是傷的宙斯靠著最後的力氣游回岸邊，最後在家人的幫助下回到岸上。家人緊急抱著宙斯前去就醫，發現牠下顎骨折移位，脖子附近也有許多穿刺傷，很幸運沒有被鱷魚咬破頸動脈。

蘇珊表示，宙斯接受完緊急口腔手術後，目前只能用餵食器吃流質食物，休養一段時間後還要再接受另外的手術，「獸醫告訴我們，宙斯能夠活下來根本就是奇蹟」，希望大家能夠幫忙他們家人度過難關。目前當局已派人，正在尋找這隻鱷魚中。