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出任務8個月！軍人返家發現「愛犬被家人送走」　網友動員幫找狗

出任務8個月！軍人返家發現「愛犬被家人送走」　網友動員幫找狗。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子返家發現，愛犬被送走。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國一名海軍士兵休假回家時，發現託付給親戚幫忙照顧的黃金獵犬亞契(Archie)竟然已經不在，因為親戚覺得他們沒有能力照顧，所以在沒有通知他的情況下擅自把狗送走，而且還不願意告訴他亞契的下落，讓他非常崩潰，只好在網路上發文尋找愛犬。

身為海軍軍人的男子保羅(Paulo Silva)，6月1日結束長達8個月在中東的任務，開心返回維吉尼亞州住家慶祝時意外發現，所養的5歲黃金獵犬亞契竟然被親戚擅自送走。

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保羅在臉書上表示，「我不在的時候，他們做了一件我絕對不會同意的事，亞契對我來說不僅是一隻寵物，牠是我的夥伴和一切，幫助我度過人生中最艱難的時期」。

保羅表示，由於親戚不願意告訴他亞契被送給誰收養，他只好無助在網路上發文向新主人喊話，「我公開發文找您不是因為生氣，而是心碎，我希望您能夠考慮把狗還給我，請幫我把最好的朋友帶回家」。

保羅的貼文曝光後立即引發迴響，吸引上萬網友為他打氣，「這個故事讓人心碎，希望你能盡早與你的毛孩相聚」、「在任何情況下失去愛犬，都是讓人難過的，家人沒有權利這樣做」。

貼文爆紅後，保羅後來再度發文表示，在當地警方、退伍軍人團體和許多網友的幫助下，亞契已經安全回到他身邊，他很感激新主人這段時間幫忙照顧亞契，所以聯繫了一名黃金獵犬飼養員，贈送了一隻新的小狗給對方，很開心事件最後能夠圓滿落幕。

關鍵字： 海軍寵物Paulo Silva黃金獵犬維吉尼亞州北美要聞

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