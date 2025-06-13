失明三花貓不敢下窗台　給救援主人「最甜蜜回報」200萬網融化

▲盲貓向主人道謝。（圖／翻攝自TikTok／littlehammyham）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人發現所養的盲貓受困在窗台上，或許是不熟悉環境，所以慌亂地走來走去，不知道該怎麼靠自己下來，她發現後立即上前幫忙，結果獲得了小貓一個最窩心的抱抱。

女網友在TikTok上分享暖心影片，獲得210多萬點閱。影片中可看到，一隻可愛三花貓在窗台上走來走去，看起來很無助的樣子，鏡頭拉近後才發現，原來牠是一隻眼睛有殘疾的母貓，雖然想靠自己的力量跳下窗台，但又覺得害怕。

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主人發現小貓情況後，先伸出手讓小貓聞一聞，小貓確認是主人後似乎變得比較沒那麼緊張，便乖乖地讓主人把牠抱下來，回到地面後，牠似乎捨不得離開，突然轉過身撲到主人腿上，給了主人一個甜蜜的擁抱。

可愛影片曝光後融化了百萬網友的心，許多人留言，「太感人了，我看到哭出來」、「能被一隻貓咪愛著，是世界上最棒的事情」、「牠透過聞味道認出你耶」、「我很喜歡你在碰貓之前，先讓牠聞一下味道，讓牠有安全感」、「天啊，牠太可愛了」。