跛腳2天！受傷狗一看到獸醫「瞬間變活龍」　女主人傻：被騙了

▲狗狗一見到獸醫，態度立刻不同。（圖／翻攝自TikTok／aesthetic.nurse.nicole）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，所養的寵物犬艾莉(Ellie)突然跛腳，變得再也不想出去散步，讓她非常擔心，所以特別帶去看獸醫，沒想到已經跛腳2天的艾莉一看到獸醫，腳就神奇好了，讓她懷疑自己受騙。

時常在網路上分享生活的妮可(Nicole)在TikTok上表示，由於所養的寵物犬艾莉突然行動不便，整整2天都是跛腳的狀態，讓她非常擔心，沒想到寵物犬一看到獸醫後，行動就突然恢復正常。

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影片中可看到，看起來生龍活虎的艾莉，不但開心在獸醫診所中跑來跑去，還很輕鬆就跳到椅子上，完全感覺不出來曾經不良於行的樣子，讓她非常驚訝，才發現原來這段時間艾莉都在裝病。

影片獲得50多萬點閱，吸引許多網友分享類似經驗，「我的狗也是，凌晨時一直在叫，沒辦法走路，可是我一帶牠去看醫生，突然間牠就可以跑了」、「我養的杜賓狗也是，疑似受傷強迫我抱著牠走，害我擔心得要命，結果獸醫和我說牠是裝的」、「我的狗也是，每次我們上班時牠都會咳嗽和跛腳，看獸醫後被告知是裝的，這樣我們才會留在家陪牠玩」。

另外有網友留言，他的寵物貓也是不小心摔傷腳，結果見到獸醫後因為太興奮，腎上腺素導致牠在獸醫診所內蹦蹦跳跳，但貓咪其實還是受傷的，所以寵物若是有異常狀況，最好還是要帶去給獸醫檢查。