ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

跛腳2天！受傷狗一看到獸醫「瞬間變活龍」　女主人傻：被騙了

跛腳2天！受傷狗一看到獸醫「瞬間變活龍」　女主人傻：都在裝病。（圖／翻攝自TikTok／aesthetic.nurse.nicole）

▲狗狗一見到獸醫，態度立刻不同。（圖／翻攝自TikTok／aesthetic.nurse.nicole）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，所養的寵物犬艾莉(Ellie)突然跛腳，變得再也不想出去散步，讓她非常擔心，所以特別帶去看獸醫，沒想到已經跛腳2天的艾莉一看到獸醫，腳就神奇好了，讓她懷疑自己受騙。

時常在網路上分享生活的妮可(Nicole)在TikTok上表示，由於所養的寵物犬艾莉突然行動不便，整整2天都是跛腳的狀態，讓她非常擔心，沒想到寵物犬一看到獸醫後，行動就突然恢復正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@aesthetic.nurse.nicole

she just wanted to stay home from school and watch Judge Judy

♬ Manamana THE MUPPETS - ⭐️???? Lyca's Musicbox ????⭐️

影片中可看到，看起來生龍活虎的艾莉，不但開心在獸醫診所中跑來跑去，還很輕鬆就跳到椅子上，完全感覺不出來曾經不良於行的樣子，讓她非常驚訝，才發現原來這段時間艾莉都在裝病。

影片獲得50多萬點閱，吸引許多網友分享類似經驗，「我的狗也是，凌晨時一直在叫，沒辦法走路，可是我一帶牠去看醫生，突然間牠就可以跑了」、「我養的杜賓狗也是，疑似受傷強迫我抱著牠走，害我擔心得要命，結果獸醫和我說牠是裝的」、「我的狗也是，每次我們上班時牠都會咳嗽和跛腳，看獸醫後被告知是裝的，這樣我們才會留在家陪牠玩」。

另外有網友留言，他的寵物貓也是不小心摔傷腳，結果見到獸醫後因為太興奮，腎上腺素導致牠在獸醫診所內蹦蹦跳跳，但貓咪其實還是受傷的，所以寵物若是有異常狀況，最好還是要帶去給獸醫檢查。

關鍵字： 寵物獸醫Ellie受傷跛腳裝病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

叼生病小貓到獸醫院求救　焦急貓媽「在門口等孩」感人畫面曝

收容所活動流浪狗「突然停在陌生男身旁」　下秒1動作救他性命

失明三花貓不敢下窗台　給救援主人「最甜蜜回報」200萬網融化

凌晨被狗叫聲吵醒「周圍冒出大火」　英雄狗救主人一起逃出火場

地下道爬出畸形怪鼠！？　收容揭心碎真相：7周大患重病孤兒貓

「樹下石頭」竟然會動會呼吸　攝影師森林巧遇嚇：是海豹寶寶

叼生病小貓到獸醫院求救　焦急貓媽「在門口等孩」感人畫面曝

「白斑症」賓士貓身上佈滿星空　毛髮有如銀河：世上超罕見

巴西「野豬騎士」小男孩狂奔　超高速最快紀錄1分鐘抵達學校

運輸卡車奔馳千里突聞尖叫聲！　引擎下方「3隻雛鳥」躲巢偷渡

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

阿爸煮宵夜沒揪狗　大門擠進「一顆柴頭」耳朵抖抖討食物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

彰化養雞場錄下「石虎母子」參觀過程　農民申請給付最高1萬3千元

彰化養雞場錄下「石虎母子」參觀過程　農民申請給付最高1萬3千元

再小都要擠！貓硬塞紙箱　一坐下肥肉溢出奴才無奈

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【聽不懂但一定罵得很髒】戲精鸚鵡被帶去剪指甲淒厲慘叫XD

「白斑症」賓士貓身上佈滿星空　毛髮有如銀河：世上超罕見

巴西「野豬騎士」小男孩狂奔　超高速最快紀錄1分鐘抵達學校

運輸卡車奔馳千里突聞尖叫聲！　引擎下方「3隻雛鳥」躲巢偷渡

全身肌肉仍擋不住1.6m大熊攻擊　健身和尚被「小隻米格魯」救一命

購物紙袋突變「麻雀臨停區」　兩腳緊抓邊緣完全不怕人

跛腳2天！受傷狗一看到獸醫「瞬間變活龍」　女主人傻：被騙了

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

叼生病小貓到獸醫院求救　焦急貓媽「在門口等孩」感人畫面曝

凌晨被狗叫聲吵醒「周圍冒出大火」　英雄狗救主人一起逃出火場

收容所活動流浪狗「突然停在陌生男身旁」　下秒1動作救他性命

台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢…要有身分了

快訊／新北樹林區大型火警！消防緊急出動44車搶救

辭高薪回鄉陪父當「掏糞工」！她自豪：我爸做最髒工作賺最乾淨錢

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

鴻海改選內幕曝光！財經網紅揭：劉揚偉高票背後「沒有郭董」

以色列空襲伊朗國家電視台大樓　殘骸噴入鏡頭「主播轉身秒逃」

被前同事狂追2年！妙齡女收千條騷擾訊息「我得相思病」...不忍了

16歲少女放學後失蹤13天！家人抱病外出急尋　PO文求助

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終曝兒身世：小叔才是親生爸

騎士人行道「沿路按喇叭」驅趕行人　被攔下竟回：本來就可以騎

寵物動物熱門新聞

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

白斑症賓士貓　毛髮如銀河星空

巴西野豬騎士男孩　1分鐘就到校

美卡車開1千公里　車底竟躲3雛鳥

紙袋變麻雀臨停區　完全不怕人類

跛腳狗狗一看到獸醫秒變活龍　女主人傻眼

擋不住大熊攻擊　肌肉和尚被米格魯救一命

彰化出現石虎蹤跡　母子逛養雞場

奶貓太愛玩　奴才找電風扇幫忙逗

收容所狗突然停在陌生男旁　1動作救他性命

黃狗瀑布邊認真咬水　但傷害是零

路上發現「一團小毛球」　是可愛貓頭鷹寶寶

奴才出國忘跟貓講　回家被黏緊緊

「曾被遺忘的牠」變老師　心輔犬走入課堂

讀者迴響

熱門新聞

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

白斑症賓士貓　毛髮如銀河星空

巴西野豬騎士男孩　1分鐘就到校

美卡車開1千公里　車底竟躲3雛鳥

紙袋變麻雀臨停區　完全不怕人類

跛腳狗狗一看到獸醫秒變活龍　女主人傻眼

擋不住大熊攻擊　肌肉和尚被米格魯救一命

彰化出現石虎蹤跡　母子逛養雞場

奶貓太愛玩　奴才找電風扇幫忙逗

收容所狗突然停在陌生男旁　1動作救他性命

黃狗瀑布邊認真咬水　但傷害是零

路上發現「一團小毛球」　是可愛貓頭鷹寶寶

奴才出國忘跟貓講　回家被黏緊緊

「曾被遺忘的牠」變老師　心輔犬走入課堂

爸煮宵夜沒找狗　柴硬擠進來討食

熱門寵物影片

更多
胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

阿爸煮宵夜沒揪狗　大門擠進「一顆柴頭」耳朵抖抖討食物

阿爸煮宵夜沒揪狗　大門擠進「一顆柴頭」耳朵抖抖討食物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面