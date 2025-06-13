地下道爬出畸形怪鼠！？　收容揭心碎真相：7周大患重病孤兒貓

▲看起來像地下道老鼠，其實是生病小貓。（圖／翻攝自DeKalb Humane Society）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州當地動物組織在一次救援行動中，救出一隻外型特別的動物，這隻動物雖然看起來像是來自地下道的老鼠，其實是一隻在街上流浪的孤兒小貓，體型嬌小的牠因為感染嚴重皮膚病，才會導致毛髮生長不均，被發現時十分虛弱。

動物救援組織DeKalb Humane Society在臉書上發文，他們近來從當地停車場中救出一隻虛弱小貓，由於小貓看起來就像是從恐怖片場景爬出來模樣，讓牠獲得「下水道老鼠」的綽號，特殊外型在網路上引發關注。

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工作人員表示，他們把這隻7周大的小貓帶給獸醫檢查，發現牠罹患的是他們見過最嚴重的皮膚癬，這種真菌感染會影響到小貓的毛髮和皮膚健康，小貓雖然飽受疾病痛苦，沒想到還是非常親人，喜歡窩在工作人員的胸口睡覺，個性非常乖巧可愛，希望大家不要因為牠的外型有成見。

貼文曝光後獲得上千網友留言，「我已經申請要領養了，喜歡牠的耳朵」、「牠的耳朵看起來像小精靈」、「可憐的孩子，牠已經被收養了嗎」。收容所表示，小貓目前仍在寄養家庭中接受照顧，仍需要持續接受治療，希望大家能夠幫忙捐款，讓這些動物能擁有更多資源、獲得照顧。