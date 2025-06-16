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收容所活動流浪狗「突然停在陌生男身旁」　下秒1動作救他性命

收容所活動流浪狗「突然停在陌生男身旁」　下秒1動作救他性命。（圖／翻攝自Facebook／Friends of Campbell County Animal Control）

▲收容所流浪狗機警救命。（圖／翻攝自Facebook／Friends of Campbell County Animal Control）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一隻名叫西耶娜(Sienna)的流浪狗，參加收容所舉辦的收養活動時，突然跑到一名不認識男子的身旁，並且不願意離開，男子的妻子發現狗狗似乎是察覺了異狀，立刻衝了過來，原來男子是一名癲癇患者，幸虧西耶娜提早發現才能及時獲得治療。

位於維吉尼亞州坎貝爾郡的動物收容所Friends of Campbell County Animal Control在網路上分享，他們7日對外舉辦寵物收養活動時，一隻名叫西耶娜的狗狗，機警救了一名陌生男子。

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收容所表示，活動舉辦到一半時，西耶娜突然離開人群，走到一名不認識男子的身旁，並且把爪子輕輕放在男子的腿上，接著就完全不動了，「這不是什麼狗狗的花招，西耶娜在所有人發現之前，牠就知道了」。

男子的妻子後來瞬間衝到身旁，發現患有癲癇的丈夫出現醫療緊急狀況，多虧了西耶娜提早發現，男子後來被抬到車上接受照顧、休息。這名女子表示，雖然她家中養了3隻狗，但從來沒有狗能像西耶娜一樣。

貼文曝光後獲得上百網友留言，「狗狗真的是太神奇了」、「真是一隻好漂亮又特別的狗狗，希望有人會領養牠」。

癲癇發作男子的妻子也留言，雖然他們也很想收養西耶娜，但由於家中已經有3隻狗，目前的情況實在無法多養，希望西耶娜能獲得好人家收養。還有許多網友留言稱，他們都有意願收養，相信西耶娜很快就能獲得好消息。

關鍵字： 流浪狗Friends of Campbell County Animal ControlSienna維吉尼亞州癲癇

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