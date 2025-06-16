叼生病小貓到獸醫院求救　焦急貓媽「在門口等孩」感人畫面曝

▲貓媽媽帶生病孩子去找獸醫。（圖／翻攝自Instagram／sungurlupetveteriner）

記者李振慧／綜合報導

土耳其一名獸醫意外在診所外面拍到，一隻貓媽媽口中叼著一隻生病小貓，搖搖晃晃地來到診所前求救，他們趕緊把所有貓帶進屋內檢查，結果發現小貓眼部感染，感人畫面在網路上爆紅。

事件發生在土耳其當地動物診所Sungurlu Pet Veterinary Clinic，影片中可看到，一隻貓媽媽口中叼著小貓，很緊張地一路往動物診所狂奔過來，獸醫立即幫小貓進行檢查，發現小貓眼睛紅腫、受到感染。

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小貓接受治療後，成功恢復了健康，獸醫也為貓媽媽進行檢查，發現貓媽媽十分健康，後來將恢復健康的小貓送回等在門口的貓媽媽身邊，貓媽媽又帶著小貓離開。

影片曝光後立即在24小時內獲得百萬點閱，許多網友留言感謝獸醫，「關心孩子的貓媽媽，謝謝你們幫忙」、「貓媽媽特別帶孩子來治療」、「希望小貓能夠快點好起來」。有網友質疑，影片中貓媽媽一開始叼的小貓，和後來被治療的小貓毛色不同，獸醫院表示，這隻貓媽媽其實一共叼了4隻小貓過來，當牠叼最後一隻時，獸醫才拿出手機拍片，才會造成誤會。

獸醫沙欣(Celal Han Şahin)後來對外表示，當時他正準備要前往診所，突然注意到這隻帶著小貓的貓媽媽，因為貓媽媽看起來需要幫助，所以他立即為小貓治療，「我們只是把畫面記錄下來，想留作回憶，沒想到會引發這麼大的迴響」。

獸醫院則表示，身為獸醫，首要任務就是要幫助動物恢復健康，無論是流浪貓還是寵物，對他們來說都是一樣的。