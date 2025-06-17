135歲加拉巴哥象龜成為新手爸　動物園同時慶祝生日和首次父親節

▲135歲龜首次當爸。（圖／翻攝自Facebook／Zoo Miami）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州邁阿密一間動物園近來幫園內最年長居民，一隻名叫哥利亞(Goliath)的加拉巴哥象龜(Galapagos tortoise)慶祝135歲生日，由於哥利亞本月初才剛當上爸爸，所以園方也同時為牠慶祝首次的父親節。

邁阿密動物官員表示，體重517磅（約234公斤）的哥利亞近來成為新手爸，於1月27日產下的8顆蛋中，其中1顆成功於6月4日孵化，這不僅是哥利亞首次誕生的孩子，也是動物園首次孵化出這種瀕危的爬行動物。

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原產於厄瓜多加拉巴哥群島(Galapagos)的加拉巴哥象龜，由於棲息地受到人類開發與外來物種侵入，導致野生數量急遽下降，而成為瀕危動物。

根據官方紀錄，哥利亞於1885年至1890年在加拉巴哥群島的聖克魯斯島(Santa Cruz Island)出生，1929年來到美國本土，於1981年以來一直居住在邁阿密動物園中。

動物園表示，雖然哥利亞以前也曾和多隻母龜交配，但這是40多年來第一次成功繁殖出後代，幼龜的誕生對於動物園與加拉巴哥象龜的復育工作來說都具有重大意義。

動物園在臉書貼文中分享，「哥利亞是我的英雄，相信牠很快就會激勵更多人，因為牠的存在證明了有志者事竟成，永不放棄」。