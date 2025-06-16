全身肌肉仍擋不住1.6m大熊攻擊　健身和尚被「小隻米格魯」救一命

▲肌肉和尚被寵物犬救命。（圖／翻攝自Instagram／tougen_yoshihara）

記者李振慧／綜合報導

日本新潟縣五泉市45歲和尚吉原東玄近來在山中遭到熊攻擊，平時喜歡訓練身體的他雖然擁有一身肌肉，卻仍抵擋不了大熊攻擊，正在束手無策時，沒想到被自己收養的流浪犬Chiko所救，而在網路上成為爆紅話題。

位於新潟縣五泉市的永谷寺，是一間創立於西元1504年的古老寺廟，寺廟住持吉原東玄5月29日帶著1歲米格魯Chiko一起在山中散步時，竟然遇到一隻身長1.6公尺的大熊出現在眼前、朝他們發動攻擊。

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吉原東玄向當地媒體表示，當他看到熊時雖然試圖逃跑，可是一瞬間就遭到野熊攻擊，導致他摔倒在地上、右肩瞬間脫臼，平時有健身習慣的他雖然擁有健美肌肉，還時常參加比賽，但遇到野熊攻擊時也感到無助，正當他覺得自己完蛋時，沒想到一旁的Chiko挺身而出。

吉原東玄表示，Chiko勇敢地不停對熊吠叫，最後成功把熊嚇跑，而且當熊逃走時，Chiko還追了上去，讓他非常擔心，忍著肩膀的劇痛一直在森林中尋找愛犬，幸好半小時後接到妻子電話，得知Chiko已經回到家中才終於放心，看到愛犬後忍不住哭了出來。

吉原東玄就醫後發現，事件導致他肩膀脫臼、韌帶受傷，幸好接受治療後已經沒有大礙。他感嘆表示，Chiko原本是一隻遭人棄養的寵物犬，被前任飼主嫌棄「叫聲太吵」，沒想到自己現在卻被Chiko的叫聲所救，「Chiko當時的表情就像在說，『我做到了，我很勇敢』，牠是我的救星，我真的很感謝牠」。