帶黃金獵犬一起環遊世界　男與狗狗在全球7景點「燦笑自拍」爆紅





▲黃金獵犬自拍照爆紅。（圖／翻攝自Instagram／elliegoldenlife）

記者李振慧／綜合報導

美國旅遊部落客凱文(Kevin Bubolz)帶著所養的2隻黃金獵犬一起環遊世界，並在全球7景點自拍，人犬一起留下燦爛笑容，一系列照片曝光後在網路上瘋傳。

身為旅遊部落客的男子凱文，與妻子凱蒂(Katie)時常在TikTok和Instagram上分享旅遊照片，然而除了分享全球美景，2人也時常帶著所養的黃金獵犬艾莉(Ellie)與艾瑪(Emma)一起出國，與2隻萌犬的一系列照片深受網友歡迎。

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凱文在近來上傳的貼文中，剪輯了他帶著2隻黃金獵犬在全世界7景點自拍的系列照，影片曝光後再度爆紅。影片中可看到，只要凱文呼喚一聲，狗狗立即開心跳到他的肩膀上一起燦笑拍照，拍攝地點包含法國、波蘭、加拿大、比利時等國。

凱文在文章中表示，2隻黃金獵犬從還是小狗時就很喜歡相機，他們幾年前開始嘗試讓狗狗自拍，結果成功讓狗狗學會在自拍時露出笑容。

可愛影片獲得網友留言，「狗狗太可愛了」、「這支影片讓我也跟著笑出來了」、「2隻狗狗都是小甜心」、「我也是笑著看完這支影片」、「謝謝分享，這支影片讓我一整天心情都變好了」。