沖繩海邊發現漂亮貝殼　女遊客撿到「最毒殺手」險喪命畫面曝

▲女好奇撿起貝殼，差點因此喪命。（圖／翻攝自TikTok／beckyleeinoki）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子到日本沖繩遊玩時，在沙灘上發現一個很漂亮的貝殼，她好奇把貝殼撿起來，意外發現貝殼裡面有生物在動，而且還是帶有劇毒的芋螺(Cone snail)，若是被刺到有可能喪命。

來自美國的女遊客貝姬莉(Beckylee)近來在TikTok上分享，她與丈夫一同在沖繩海邊散步時，由於海浪退潮，導致許多螃蟹、小魚和海參暫時困在淺水中與沙灘上，她偶然發現了一個花紋美麗的貝殼。

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貝姬莉表示，她平時就有蒐集貝殼的習慣，而這個貝殼的花紋剛好是她喜歡的樣式，沒想到撿起來後發現裡面仍有活物，所以又放回水中，事後搜尋發現撿起的竟然是有殺手稱號的芋螺。

貝姬莉指出，影片中看到芋螺殼中伸出的黑白色管狀物，就是芋螺的虹管，用來刺傷受害者並且射出毒液，可導致受害者完全癱瘓甚至死亡。

影片曝光後獲得2千5百多萬點閱，許多網友嚇壞，「以後再也不敢撿貝殼了」、「自然界太漂亮的東西最好都不要碰」、「芋螺是世界上最致命動物之一，希望你沒事」。貝姬莉表示，她發現撿到的是芋螺後，一直焦慮了好幾天，幸好她沒有受傷。