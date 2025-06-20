浮潛遭鯊魚攻擊　9歲女童發現「右手幾乎被咬斷」嚇：到處是血

▲女童遭到鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Instagram／Tampa General Hospital）

記者李振慧／綜合報導

美國9歲女童莉亞(Leah Lendel)11日在佛州海邊與家人一起浮潛時，突然遭到鯊魚攻擊，媽媽發現她的手幾乎被咬斷，只剩一點血肉連在身上，爸爸立即衝過去把她抱回岸上，目前正在接受手術康復中。

正在醫院接受手術的莉亞，19日接受媒體採訪回憶事發當時狀況，她表示，「我當時正在浮潛，正要把頭抬起來換氣時，突然有一個很硬的東西咬了我，試圖把我拖走，然後我發現我的手上到處都是血」。

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Nine-year-old Leah Lendel spoke out for the first time since she survived a shark attack off Florida's Gulf Coast and almost lost her hand while snorkeling last week.



"I went up to breathe and then something hard bit me and then, it tried to tug me away," she said. "And then, I… pic.twitter.com/ey2NVAoj2X — CBS News (@CBSNews) June 19, 2025

莉亞的母親表示，當時她望向女兒，發現她的右手「幾乎消失」，周圍水中都是血，「那一刻，我立刻知道女兒遭到鯊魚攻擊」。

博卡格蘭德(Boca Grande)消防局長表示，他們約於當天中午12時左右接到報案，救援人員在3分鐘內就趕到現場，附近建築工人目睹女童情況也前往幫忙，第一時間使用了止血帶，有助挽救女童性命與保住她的手。

莉亞被緊急送醫後，醫生進行了困難手術，最後成功把她的斷手接回去，後續還需要繼續觀察復原情況。骨科醫生Alfred Hess表示，「被鯊魚咬傷是福也是禍，因為鯊魚牙齒非常鋒利，所以手腕處的傷口非常俐落，沒有被咬成鋸齒狀，也沒有太多組織受損，我們才能及時將手部修護」。

莉亞的爸媽十分感激所有醫護人員幫忙，原本已經不抱期待，沒想到女兒的斷手竟然奇蹟接回，「我非常感謝大家，創造了這樣的奇蹟，非常慶幸她還活著」。