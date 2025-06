浮潛遭鯊魚攻擊　9歲女童發現「右手幾乎被咬斷」嚇：到處是血

▲女童遭到鯊魚攻擊。(圖/翻攝自Instagram/Tampa General Hospital)

記者李振慧/綜合報導

美國9歲女童莉亞(Leah Lendel)11日在佛州海邊與家人一起浮潛時,突然遭到鯊魚攻擊,媽媽發現她的手幾乎被咬斷,只剩一點血肉連在身上,爸爸立即衝過去把她抱回岸上,目前正在接受手術康復中。

正在醫院接受手術的莉亞,19日接受媒體採訪回憶事發當時狀況,她表示,「我當時正在浮潛,正要把頭抬起來換氣時,突然有一個很硬的東西咬了我,試圖把我拖走,然後我發現我的手上到處都是血」。

Nine-year-old Leah Lendel spoke out for the first time since she survived a shark attack off Florida's Gulf Coast and almost lost her hand while snorkeling last week.



"I went up to breathe and then something hard bit me and then, it tried to tug me away," she said. "And then, I… pic.twitter.com/ey2NVAoj2X