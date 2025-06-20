浮潛遭鯊魚攻擊　9歲女童發現「右手幾乎被咬斷」嚇：到處是血

▲女童遭到鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Instagram／Tampa General Hospital）
記者李振慧／綜合報導
美國9歲女童莉亞(Leah Lendel)11日在佛州海邊與家人一起浮潛時，突然遭到鯊魚攻擊，媽媽發現她的手幾乎被咬斷，只剩一點血肉連在身上，爸爸立即衝過去把她抱回岸上，目前正在接受手術康復中。
正在醫院接受手術的莉亞，19日接受媒體採訪回憶事發當時狀況，她表示，「我當時正在浮潛，正要把頭抬起來換氣時，突然有一個很硬的東西咬了我，試圖把我拖走，然後我發現我的手上到處都是血」。
Nine-year-old Leah Lendel spoke out for the first time since she survived a shark attack off Florida's Gulf Coast and almost lost her hand while snorkeling last week.— CBS News (@CBSNews) June 19, 2025
"I went up to breathe and then something hard bit me and then, it tried to tug me away," she said. "And then, I… pic.twitter.com/ey2NVAoj2X
莉亞的母親表示，當時她望向女兒，發現她的右手「幾乎消失」，周圍水中都是血，「那一刻，我立刻知道女兒遭到鯊魚攻擊」。
博卡格蘭德(Boca Grande)消防局長表示，他們約於當天中午12時左右接到報案，救援人員在3分鐘內就趕到現場，附近建築工人目睹女童情況也前往幫忙，第一時間使用了止血帶，有助挽救女童性命與保住她的手。
莉亞被緊急送醫後，醫生進行了困難手術，最後成功把她的斷手接回去，後續還需要繼續觀察復原情況。骨科醫生Alfred Hess表示，「被鯊魚咬傷是福也是禍，因為鯊魚牙齒非常鋒利，所以手腕處的傷口非常俐落，沒有被咬成鋸齒狀，也沒有太多組織受損，我們才能及時將手部修護」。
莉亞的爸媽十分感激所有醫護人員幫忙，原本已經不抱期待，沒想到女兒的斷手竟然奇蹟接回，「我非常感謝大家，創造了這樣的奇蹟，非常慶幸她還活著」。
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