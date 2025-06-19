小狗困「32度車上」拼命喘氣　女開門救狗反被警察刁難：可以告

▲女子熱心救狗，卻反而遭到警察刁難。（圖／翻攝自Instagram／q_vella_）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名女子發現一隻小狗被困在悶熱車上，由於當天天氣高溫達華氏91度（約攝氏32度），她擔心小狗可能會被熱死，於是打開了沒有上鎖的車門救狗，沒想到一片好心卻差點被警察逮捕。

36歲女子維拉(Suzanne Vella)7日在科尼利厄斯(Cornelius)當地購物中心停車場中，發現一輛車上竟然關著一隻小狗，由於當天氣溫炎熱，且車子沒有開空調，熱心的她立即打電話報警，希望能夠救狗。

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維拉約於當天下午2時18分報案，警察於2時26分後抵達現場，她告訴警察，由於狗狗受困在車上、不斷喘氣的情況已經超過10分鐘以上，她無法繼續坐視不管，所以打開了沒上鎖的車門幫助狗喝水。

從維拉拍攝的影片中可看到，狗狗獲救後拼命喝著水，感覺差點就熱死，然而熱心救狗的維拉卻遭到警察怒斥，指責她無權擅自進入私人車輛，後來主人出現時，還詢問主人是否要對她提出起訴，讓她感到震驚。

維拉與警方對話的影片在網路上曝光後獲得100萬點閱，維拉表示，她對警察的態度感到失望又震驚，警察對她的不滿似乎比對狗主人還多，幸好狗主人沒有打算提告，她才沒事。

影片引發大量民眾對於警方態度的不滿，科尼利厄斯警局對外表示，他們目前正在對狗主人進行調查，以確認其中是否有涉及虐狗的行為，同時也對員警的行為展開內部調查。