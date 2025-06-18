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黑熊深夜闖民宅「搜刮冰箱」　17歲老狗挺身護主對峙畫面曝

黑熊深夜闖入民宅「搜刮冰箱」　17歲老狗挺身護主對峙畫面曝。（圖／翻攝自Instagram／zoecadman_）

▲寵物犬勇敢對抗黑熊。（圖／翻攝自Instagram／zoecadman_）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一頭黑熊竟然闖進民宅中，事件發生時屋主正在睡覺，幸好所養的17歲寵物犬Doodle出面抵抗，勇敢對著黑熊不斷吠叫，雙方對峙一段時間後，黑熊最後才離開家中。

事件14日凌晨發生在加州蒙諾維亞市(Monrovia)，女屋主柔伊(Zoe Cadman)在睡夢中時，一頭黑熊突然撞破紗門、闖進屋內。監視器畫面中可看到，黑熊進入後在屋內四處閒逛，想要找尋食物，寵物犬Doodle發現黑熊後挺身而出。

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Doodle勇敢擋在黑熊面前，不讓黑熊再往前一步，黑熊則是伸爪試圖把牠嚇跑，狗狗雖然一度受到驚嚇但是沒有退縮，開始對黑熊不斷吠叫，黑熊則是繼續往前，雙方一度要碰到，Doodle跑開前又對黑熊叫了幾聲。

柔伊表示，她醒來後發現黑熊已經打開她的冰箱，吃飽後才終於離開，幸好寵物犬沒有受傷，後來賞了牠一塊牛排作為獎勵。附近女鄰居表示，這頭黑熊常在社區中出現，當天中午也闖入她家中洗劫冰箱，還在泳池中游泳，報警後才成功驅趕。

加州魚類和野生動物官員表示，由於黑熊目前尚未出現激進行為，他們正在持續觀察情況，居民可以採取一些措施避免黑熊闖入家中，例如住家外面不要留下含有食物的垃圾，並且確保門窗鎖好，以防黑熊若是習慣了人類，未來恐怕會出現更有攻擊性的行動。

關鍵字： 黑熊寵物犬加州MonroviaZoe Cadman北美要聞

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