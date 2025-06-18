1.8公尺鱷魚闖汽車旅館「埋伏房門口」　警現場捕捉嚇：真的超大

▲寵物鱷魚闖進汽車旅館。（圖／翻攝自Fairfax County Police）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州有民眾發現一隻6英尺（約1.8公尺）長鱷魚出現在汽車旅館內，而且還潛伏在客房門口，立即報警。警方抵達現場後，果然在現場發現這隻鱷魚，第一時間也被罕見景象嚇了一跳。

事件16日凌晨12時發生在維吉尼亞州北部費爾法克斯郡(Fairfax)當地一間汽車旅館，警方接到多通民眾報案，發現一隻巨大鱷魚在旅館內閒逛，甚至出現在房門口。

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What’s poppin’? A gator at your motel door, apparently. ???? pic.twitter.com/JJ1I8DFOSh — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) June 16, 2025

從警方隨身側錄器畫面中可看到，當員警抵達現場時，也被巨大鱷魚嚇了一跳，可聽到一名員警驚呼，「天啊，那是一隻鱷魚，旅館外面真的有鱷魚」，員警小心翼翼靠近鱷魚，並且推估鱷魚應該有6英尺長。

警方後來發現，這隻鱷魚其實是有人飼養的寵物，主人原本計畫開車把鱷魚帶到動物園，結果鱷魚在休息站時走失，由於維吉尼亞州法律禁止非本州的外來動物，主人與鱷魚後來在警方的護送下離開當地，事件沒有人受傷。