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情侶湖邊救援烏龜「獲好人認證」　突被4小貓包圍：帶我們回家

情侶湖邊救援烏龜「獲好人認證」　突遭4小貓包圍：帶我們回家。（圖／翻攝自TikTok／kacee.nicole）

▲情侶救完烏龜，意外獲得小貓。（圖／翻攝自TikTok／kacee.nicole）

記者李振慧／綜合報導

國外一對情侶在湖邊發現一隻小烏龜需要幫助立即上前幫忙，沒想到成功讓烏龜回到湖中後，附近突然衝出4隻小貓，小貓們或許是發現他們是可以依靠的好人，所以也跟著現身請他們幫忙。

女子凱西(Kacee)在TikTok上分享，她因為幫助海龜，最後意外獲得小貓的神奇故事。影片中可看到，凱西與男友在前院湖邊發現一隻需要幫助的小烏龜，男友輕輕拿起烏龜，小心翼翼放在岸邊，沒多久烏龜就跑回湖中遊走。

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@kacee.nicole On a day my boyfriend decided to save a turtle and send it back to the lake, 4 kittens came out of a bush by the lake and we took them home ❤️❤️ the cat distribution finally caught up to me #lostkittens #kittensoftiktok #found #fyp #foryoupage @jancarlos.166 ♬ original sound - Kacee Nicole

正當凱西他們以為事件圓滿落幕，正要離開時，4隻小貓突然從附近樹叢中跑出來，衝向他們尋求幫助。凱西開心在影片中表示，「貓咪分配系統終於找上我了，4隻小貓突然從樹叢中跑出來，我們把牠們帶回家了」。

影片獲得240萬點閱，吸引上千網友留言，「貓咪偷偷在旁邊觀察了一段時間，確認你們是可以信賴的好人」、「隱藏任務完成後獲得獎勵」、「小貓直接就衝到你們身邊耶」。

凱西後來在其他影片中分享，她和男友有在附近試圖尋找貓媽媽，但是最後都沒有發現，所以她收養了這4隻小貓，並且取名為Jadas、Reaver、Poppy和Bynx。

關鍵字： 救援烏龜貓咪動物收養寵物貓咪分配系統

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