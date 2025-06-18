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收養2隻流浪狗「撞臉超像雙胞胎」　女好奇測DNA嚇：真的是姊妹

收養2隻流浪狗「撞臉超像雙胞胎」　女好奇測DNA嚇：真的是姊妹。（圖／翻攝自TikTok／meleeloh）

▲女子所養的2隻狗外型超相似。（圖／翻攝自TikTok／meleeloh）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名女子一共收養了2隻流浪犬，由於2隻狗外型非常相似，讓她時常開玩笑說自己養了一對雙胞胎，沒想到好奇為狗狗做了DNA檢測後發現，2隻狗真的是同一個媽媽生的手足。

女子梅莉莎(Melissa)在網路上分享，她去年因為家中養了多年的寵物犬去世，所以到動物收容所收養了需要幫助的雷米(Remi)，在她的細心照顧下，原本有皮膚病的雷米逐漸變得健康，大約一個月後，她滑臉書時，意外發現一隻剛被送到收容所的狗狗米科(Meeko)，竟然和雷米長得幾乎一模一樣。

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@meleeloh Remi wanted me to share a grave injustice she went through today. (she had her own bone but wanted Meeko’s) #dogsoftiktok #adoptdontshop #sisters ♬ original sound - mel

梅莉莎表示，雖然米科讓她留下了深刻印象，但很快就傳出米科被收養的消息，所以她也沒有太放在心上，直到今年1月時發現，米科居然又被送回收容所，讓她決定把米科帶回家。

梅莉莎表示，米科和雷米從見到面開始，立刻就相處融洽，而且外型相似到幾乎就像雙胞胎一樣，讓她因為好奇決定幫2隻狗狗做DNA檢測，沒想到結果顯示2隻狗真的有血緣關係，而且還是同一胎出生的姊妹，讓她覺得十分神奇。

貼文讓許多網友深受感動，紛紛留言「牠們還是寶寶的時候曾經在一起，現在都長大成女孩了，又能一起生活，太感人了」、「我哭了」、「牠們真的是姊妹」、「天啊，這種事情遇到的可能性太低了，你超幸運」、「希望他們永遠不會再分開」。

關鍵字： 流浪狗收養DNA姊妹寵物RemiMeeko雙胞胎

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