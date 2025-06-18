最貴魚乾狂被偷　超市抓到「超萌貓大盜」被收服：直接送一箱

▲超市抓到魚乾小偷。（圖／翻攝自Instagram／netto.is）

記者李振慧／綜合報導

冰島當地一間連鎖超市才剛開幕，卻頻頻傳出店內魚乾商品失竊事件，店家調閱監視器發現，小偷竟然是一隻黑白賓士貓，由於失竊魚乾是店內最貴商品，讓他們決定公布照片，希望大家能夠幫忙一起抓到小偷。

事件發生在冰島首都雷克雅維克市(Reykjavik) Glæsibær區新開的當地連鎖超市Nettó中，超市近來發現，店內最貴魚乾商品Harðfisku頻頻失竊，讓他們決定展開調查，沒想到小偷竟然是一隻可愛貓咪。

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監視器畫面中可看到，小貓偷偷從狹窄的鐵窗欄杆潛入商店，四處張望了一下，確定沒人便往魚類商品區前進，後來順利叼走一包Harðfisku，逃跑時魚乾還被欄杆卡住，費了好一番功夫想把魚乾帶走。

貼文曝光後立刻爆紅，許多網友反而留言為貓咪聲援，「這是我看過最可愛的小偷」、「貓咪其實是在幫你們測試防盜安不安全啦」、「我希望小貓不會被抓到」。

超市後來回覆，他們終於確認魚乾大盜的身分，原來是一隻叫做Guðmundur Pedro的賓士貓，小貓因為時常在社區中各處出沒而在當地十分有名，還擁有自己的粉絲專頁。

超市在最新貼文中表示，由於Guðmundur Pedro選貨品味太好了，懂吃才會挑上他們家最優質的商品，令員工們十分佩服，所以最後不但沒有懲罰，反而還送了一箱Guðmundur Pedro最愛的魚乾給牠，「這是我們第一次也是最後一次，工作人員用魚獎勵了這隻偷食物的小貓」。

貼文獲得網友大讚，「最棒的魚乾廣告」，還有人希望超市能推出印有Guðmundur Pedro照片的聯名商品。