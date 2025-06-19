出國度假被流浪狗抓傷　女4個月後狂犬病發「無法說話走路」亡

▲女被流浪狗抓傷染狂犬病。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子幾個月到摩洛哥度假，期間被一隻流浪狗抓傷，由於傷勢不嚴重，所以沒有在意，沒想到後來身體卻傳出不適，開始出現頭痛、無法說話、行走等症狀，最後因感染狂犬病死亡。

居住在英國南約克郡巴恩斯利(Barnsley)的59歲女子福特(Yvonne Ford)，今年2月到北非國家摩洛哥度假，6月初突然發病，開始出現頭痛等不適症狀，後來甚至演變成無法說話、行走、睡覺、吞嚥等嚴重情況。

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福特的女兒湯森(Robyn Thomson)在臉書上表示，媽媽在摩洛哥度假時，被一隻流浪小狗輕微抓傷，由於傷勢不嚴重所以沒有放在心上，結果卻因此感染狂犬病，入院治療後於6月11日去世。

湯森表示，她決定把媽媽的故事分享在網路上，希望能夠幫助大眾提高警覺，「我們從來沒想過，這種事居然會發生在所愛的人身上，請大家認真對待動物咬傷，給你的寵物接種疫苗，並且教育身邊的人」。

英國衛生安全局表示，他們正在與曾接觸過福特的相關人員進行追蹤，必要時會為患者提供狂犬病疫苗。根據台灣衛福部網站，狂犬病是一種由狂犬病病毒引起的急性病毒性腦脊髓炎，一旦發病，致死率幾乎達100％，民眾如果在被動物咬傷後能夠及時就醫，並接種預防疫苗，可以有效降低發病風險。