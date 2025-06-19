想和貓咪玩！女童突拿出「一盒骨灰」爆紅　背後催淚原因曝光

▲女童拿出骨灰一起玩。（圖／翻攝自TikTok／nicolexjuliana）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女童問媽媽可不可以和貓咪玩，媽媽說可以後，卻轉身拿出一個盒子，開心地把盒子溜下滑梯，原來盒子中裝的是死去寵物貓的骨灰，影片曝光後爆紅，獲得320多萬點閱。

居住在紐約長島的2歲女童哈莉(Harlee)和寵物貓骨灰一起玩耍的影片在網路上爆紅。影片中可看到，想要玩溜滑梯的哈莉，詢問媽媽妮可(Nicole DelGiudice)可不可以和貓咪一起玩，雖然所養的貓咪Smokey已經在2023年4月16日去世，但天真的她卻拿著貓咪的骨灰一起玩耍。

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@nicolexjuliana It’s the delayed “wooo!” for me ???? we lost my Russian blue in April two years ago when she was still a newborn. She knows he’s inside of this urn and still likes to play with him ???? and gives him hugs and kisses ❤️ ????‍⬛ ♬ original sound - Ms.Kly - Ms.Kly ^᪲᪲᪲⋆????

影片曝光後引發討論，許多網友驚嚇表示，「真的完全想不到影片的結尾會是這樣」、「我本來以為會看到小貓，結果沒有」、「我還以為那是小貓的雕像」。也有許多網友爆笑表示，「這是她養過最安靜的貓了」、「小女孩真是太有幽默感了」。

影片爆紅後，妮可接受媒體採訪表示，9歲寵物貓Smokey去世時，女兒才出生6周而已，對死亡完全沒有概念，2年後女兒好奇拿起放有Smokey骨灰的盒子詢問是什麼，「我告訴她，雖然我們再也看不到Smokey了，但牠其實是在某一個地方長眠，總有一天我們會再見面的」，從那之後女兒便時常要求把Smokey的骨灰帶在身邊，甚至常常和骨灰盒一起玩耍。

妮可表示，雖然女兒和貓咪骨灰一起玩耍的情況很多人會覺得很黑色幽默，但她尊重這是女兒思念貓咪的方式，所以也就沒有阻止，因為覺得畫面很有趣，所以分享在網路上，沒想到意外獲得許多失去寵物的網友共鳴，因為這支影片獲得療癒，讓她感到欣慰。