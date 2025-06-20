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逃出後發現愛犬還在裡面　男衝回火場救狗「40%皮膚燒傷脫落」

逃出後發現愛犬還在裡面　男衝回火場救狗「40%皮膚燒傷脫落」。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男子衝回火場救狗。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子正在修理的摩托車爆炸，導致住家瞬間燃起大火，他成功逃離公寓後發現寵物犬Clarence還在裡面，為了救愛犬顧不得自身安危、再度衝入火場中，導致全身40%皮膚嚴重燒傷脫落，目前仍在醫院接受治療。

居住在德州聖安東尼奧市(San Antonio)的31歲男子坎諾(Zain Cano)，5月22日晚間10時左右住家突然起火，他為了救愛犬衝回火場，後來被人發現昏倒在大樓外面地上，全身40%面積嚴重燒燙傷。

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坎諾後來在國外論壇Reddit中表示，「我當時正在修理機車，沒有固定好油管，汽油漏到地毯上並且著火，幸好當時只有我1個人在家，但我後來發現寵物犬仍在屋內，所以又衝回去救狗」。

女友在募款網站GoFundMe發文，坎諾第一時間毫髮無傷逃出了大樓，但他為了寵物又衝回火場，當時房子幾乎都被大火吞沒，幸好他最後成功救出寵物犬，但也因為這樣全身嚴重燒傷，如今家園被毀，也暫時無法工作。

坎諾對於自己的失誤，導致全家人都無家可歸感到很抱歉，接受手術後，每天仍繼續更換紗布與接受照顧，所以開啟募款活動希望大家能夠幫忙，幫助他們度過難關。

關鍵字： 火災燒傷寵物犬德州Zain Cano救狗Clarence北美要聞

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