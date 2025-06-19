ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

可憐浪貓收養後變「驕縱小公主」　幸福畫面網讚：我家主子也是

可憐浪浪被收養後變「驕縱小公主」　幸福畫面網讚：我家主子也是。（圖／翻攝自TikTok／straycation3）

▲原本是街貓的貓咪，現在過得超幸福。（圖／翻攝自TikTok／straycation3）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人分享，所養的寵物貓原本是一隻可憐流浪貓，每天只能靠爬樹和吃蟬維生，結果被他收養後，現在日子過著超級舒適，如果貓砂沒有定時清理，還會和他發脾氣，宛如公主般的幸福生活在網路上爆紅。

這名網友在TikTok上分享，「去年夏天我偶然在外面發現這隻貓，牠以前會爬樹、吃蟬，現在牠價值100美元（約台幣2,960元）的貓砂盆，每天如果沒有清3次以上的話，還會吼我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@straycation3 he used to climb trees and eat cicadas now he yells at me if his $100 litter box isn’t cleaned 3x a day #cat #cats #catsoftiktok #catlover #cattok #catfood #straycat #straycats #feralcat ♬ nhạc nền ????~ - ???????????????????? ★

影片中可看到，一隻黑白花紋的賓士貓幸福地躺在床上，還有專屬平板觀賞小鳥影片，後來看到累了，便舒服地靠在平板上睡著，模樣看起來十分幸福。

影片獲得410多萬點閱，網友把小貓寵成公主的經驗獲得許多人留言，「所有的貓咪都應該被寵壞」、「現在牠是你的主子了」、「貓咪超快就能適應被寵壞的生活」。

還有許多網友留言，「我家貓咪也是，以前明明都睡在水泥地上，現在還會挑剔貓砂」、「我家貓咪也很愛看鳥類的影片」、「我家貓咪以前也是野貓，現在只要沒開電視給牠看就會一直吵」。

關鍵字： 流浪貓寵物收養街貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

想和貓咪玩！女童突拿出「一盒骨灰」爆紅　背後催淚原因曝光

貨艙中發現「毛毛偷渡客」　小貓受困3周橫渡7000英里奇蹟存活

出國度假被流浪狗抓傷　女4個月後狂犬病發「無法說話走路」亡

小狗困「32度車上」拼命喘氣　女開門救狗反被警察刁難：可以告

收養2隻流浪狗「撞臉超像雙胞胎」　女好奇測DNA嚇：真的是姊妹

最貴魚乾狂被偷　超市抓到「超萌貓大盜」被收服：直接送一箱

情侶湖邊救援烏龜「獲好人認證」　突被4小貓包圍：帶我們回家

收養2隻流浪狗「撞臉超像雙胞胎」　女好奇測DNA嚇：真的是姊妹

受虐比特犬烈日被綁在欄杆　收容所驚見「七彩豹」和一窩小狗

「深灰→全白」貓媽一胎生出5漸層小貓　網笑：好像墨水用完了

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

小步舞曲躲鞋櫃無違和！　藏太好：媽「翻箱倒櫃」連貓姐也找不到

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

手賤貓「愛撥東西到地板」　飼主反擊：貓條娃娃全塞箱子

柴犬被抱上吊床剪指甲超氣　低吼狂罵：臭人類又在搞我

【1秒都不能餓到】貪吃兔守候餵食機　飼料掉落秒歪頭張大嘴接住

戲精鸚鵡剪指甲淒厲慘叫　網聽哀號聲笑翻：罵得很髒

烏鴉說好冷

收容所汪有猝睡症　看見雞肉「興奮斷電」堅持要叼走點心

可憐浪貓收養後變「驕縱小公主」　幸福畫面網讚：我家主子也是

想和貓咪玩！女童突拿出「一盒骨灰」爆紅　背後催淚原因曝光

黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

貨艙中發現「毛毛偷渡客」　小貓受困3周橫渡7000英里奇蹟存活

出國度假被流浪狗抓傷　女4個月後狂犬病發「無法說話走路」亡

東森寵物再推「愛心集糧」續暖行動　30萬糧食助浪溫飽

小狗困「32度車上」拼命喘氣　女開門救狗反被警察刁難：可以告

收養2隻流浪狗「撞臉超像雙胞胎」　女好奇測DNA嚇：真的是姊妹

最貴魚乾狂被偷　超市抓到「超萌貓大盜」被收服：直接送一箱

黃鐙輝《與惡2》罹思覺失調殺警！敬業要求「住進療養院」做功課

雲林縣府啟動「AI科技學院」　助力公務員創新治理

嘉科實中海洋教育營隊　培養海洋與科技專業知識

跨越90年時光　二崙歷史眷舍修復公開亮相

米奇產子「懷孕是2人的事」　曝洋男友陪產淚眼：好險身邊是你

世界都瘋台灣感性！台北橋「機車瀑布」登外國電影　龍山寺算命街也入鏡

感謝波麗士大人　民眾贊助200杯咖啡力挺寶桑警

變態狼「自備手銬」逢甲公園廁所性侵妙齡女　判3年10月賠百萬

從0到GPT-4　OpenAI創辦人解構AI爆炸式成長的背後邏輯

《與惡2》楊貴媚「害慘謝欣穎」太壞被轟！本人委屈嘟嘴：我都被罵

寵物動物熱門新聞

女收養2流浪狗「撞臉」 測DNA嚇：真的是姊妹

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

5漸層小貓「深灰→全白」　網笑：墨水用完了

小步舞曲躲鞋櫃　藏太好毫無違和

女被流浪狗抓傷　染狂犬病「無法說話走路」亡

只偷最貴魚乾　超市抓到超萌貓大盜

大安森林公園　為拍鳥竟鋸樹

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

貓奴注意！專家曝貓生活缺「4關鍵」恐提早老化

貨艙發現毛毛偷渡客　小貓受困3周奇蹟存活

男帶黃金獵犬環遊世界　全球景點燦笑照爆紅

小狗困高溫車上喘氣　女開門救狗被警察刁難

黑柴散步聞牛糞　歪頭滾屎媽傻眼

想和貓咪玩　女童突然拿出「一盒骨灰」爆紅

讀者迴響

熱門新聞

女收養2流浪狗「撞臉」 測DNA嚇：真的是姊妹

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

5漸層小貓「深灰→全白」　網笑：墨水用完了

小步舞曲躲鞋櫃　藏太好毫無違和

女被流浪狗抓傷　染狂犬病「無法說話走路」亡

只偷最貴魚乾　超市抓到超萌貓大盜

大安森林公園　為拍鳥竟鋸樹

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

貓奴注意！專家曝貓生活缺「4關鍵」恐提早老化

貨艙發現毛毛偷渡客　小貓受困3周奇蹟存活

男帶黃金獵犬環遊世界　全球景點燦笑照爆紅

小狗困高溫車上喘氣　女開門救狗被警察刁難

黑柴散步聞牛糞　歪頭滾屎媽傻眼

想和貓咪玩　女童突然拿出「一盒骨灰」爆紅

可憐浪貓被收養　變「驕縱小公主」幸福畫面曝

熱門寵物影片

更多
大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

小步舞曲躲鞋櫃無違和！　藏太好：媽「翻箱倒櫃」連貓姐也找不到

小步舞曲躲鞋櫃無違和！　藏太好：媽「翻箱倒櫃」連貓姐也找不到

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引熱議

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

奶貓愛玩奴才沒力　DIY「電風扇逗貓棒」讓主子累到睡著

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面