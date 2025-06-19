可憐浪貓收養後變「驕縱小公主」　幸福畫面網讚：我家主子也是

▲原本是街貓的貓咪，現在過得超幸福。（圖／翻攝自TikTok／straycation3）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人分享，所養的寵物貓原本是一隻可憐流浪貓，每天只能靠爬樹和吃蟬維生，結果被他收養後，現在日子過著超級舒適，如果貓砂沒有定時清理，還會和他發脾氣，宛如公主般的幸福生活在網路上爆紅。

這名網友在TikTok上分享，「去年夏天我偶然在外面發現這隻貓，牠以前會爬樹、吃蟬，現在牠價值100美元（約台幣2,960元）的貓砂盆，每天如果沒有清3次以上的話，還會吼我」。

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影片中可看到，一隻黑白花紋的賓士貓幸福地躺在床上，還有專屬平板觀賞小鳥影片，後來看到累了，便舒服地靠在平板上睡著，模樣看起來十分幸福。

影片獲得410多萬點閱，網友把小貓寵成公主的經驗獲得許多人留言，「所有的貓咪都應該被寵壞」、「現在牠是你的主子了」、「貓咪超快就能適應被寵壞的生活」。

還有許多網友留言，「我家貓咪也是，以前明明都睡在水泥地上，現在還會挑剔貓砂」、「我家貓咪也很愛看鳥類的影片」、「我家貓咪以前也是野貓，現在只要沒開電視給牠看就會一直吵」。