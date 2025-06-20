廢墟中救出虛弱小狗　流浪狗爸一路狂追收容所人員：那是我孩子

▲狗爸爸護子心切，一路追著救援人員。（圖／翻攝自Instagram／booniebabies）

記者李振慧／綜合報導

塞班島當地動物救援組織接獲通知，有小狗被遺棄在一廢棄的購物中心，他們前往現場後果然發現需要幫助的小狗，然而當他們要把小狗帶走時，一隻狗爸爸突然衝出來，似乎是擔心孩子被帶離身邊，一直緊跟在救援人員身旁。

動物救援組織Boonie Babies近來在網路上分享，他們接獲民眾通報前去救援小狗時遇到感人事件。影片中可看到，工作人員抵達一處廢棄的購物中心，環境看起來十分髒亂與危險，後來聽到疑似是小狗的叫聲，便立即進去搶救。

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工作人員進入建築物後，除了發現需要幫助的小狗，小狗身邊還出現一隻成犬，他們本來以為是狗媽媽在保護小狗，後來才發現是一隻公犬，當他們要把2隻小狗帶走時，公犬的反應突然非常激動，一路緊追著他們，似乎害怕小狗會永遠離開身邊。

工作人員表示，他們一開始被公犬的反應嚇了一跳，因為很少看到公犬像狗媽媽一樣，對小狗表現出這麼強烈的保護慾，雖然不確定公犬是不是小狗們的親生爸爸，但這隻公犬似乎已經認定小狗就是牠的孩子，所以讓牠也一起上車、到收容所獲得安置。

溫馨影片曝光後獲得許多網友留言，「謝謝你們把公犬也一起帶走了」、「護子心切的狗爸爸」、「不管牠是不是小狗們的爸爸，其實也不重要了，希望3隻狗狗都能找到幸福的家」。