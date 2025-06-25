9個月小貓被困洗衣機　「清洗翻滾55分鐘」獸醫驚：活下來是奇蹟

▲小貓被困在洗衣機中。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

澳洲黃金海岸市一隻小貓爬進洗衣機裡面休息時，不知情的主人打開了洗衣機，導致牠受困在運轉的洗衣機中將近1小時，主人直到洗衣機完成洗滌才發現牠在裡面。

當地媒體報導，9個月大的緬甸貓巴勃羅(Pablo)意外受困在一台滾筒洗衣機中長達55分鐘，由於主人沒注意到貓在裡面便打開了洗衣機，導致巴勃羅在充滿水和肥皂的環境中被翻來翻去。

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主人發現狀況後，立即把巴勃羅緊急送醫。當地醫院Small Animal Specialist Hospital獸醫艾拉(Ella Yarsley)表示，嚴重事故造成巴勃羅頭部和肺部受傷，還失去了部分腳趾，「這是我看過最嚴重的案件，很少有貓經歷這樣的事還能存活下來，真的是奇蹟」。

獸醫表示，雖然巴勃羅能夠活下來非常幸運，但其實類似案件並不算罕見，因為洗衣機是貓咪喜歡藏身的地方，希望巴勃羅的故事能夠幫助提醒大眾，以免類似事件再度發生，預計巴勃羅未來將會完全恢復健康。

澳洲2020年也曾發生類似事件，名叫奧斯卡(Oscar)的2歲緬甸貓也是在洗衣機內休息時，意外被主人困在機器中，大約洗了12分鐘後，主人聽到貓叫聲才發現貓在裡面，小貓雖然被搞得全身是傷，幸好就醫後情況沒有太嚴重，讓主人笑稱，因為這次的事件讓奧斯卡已經用掉9條命中的3條命。