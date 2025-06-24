拉布拉多霸佔男友旁座位還「回頭炫耀」　女怨嘆：誰才是主人

▲女主人被寵物犬趕到後座。（圖／翻攝自TikTok／gooseymoosethelab）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人分享，與寵物犬一起搭車時，駕駛座旁的座位竟然被小狗霸佔，自己只能坐後座的辛酸畫面，小狗轉過身看她時，臉上還帶著得意表情，影片在網路上爆紅。

女網友在TikTok上分享，因為自己太疼愛寵物，搞到自己雖然是主人，家中地位卻比所養的拉布拉多犬Goose低，和男友一起帶狗外出搭車時，還被寵物犬趕到後座，忍不住感嘆狗狗真是被寵壞了。

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影片中可看到，Goose開心又舒服地坐在前座，鏡頭切換到在後座的女主人，臉上表情看起來很哀怨，Goose後來還回頭看了她一眼，表情看起來十分得意。

影片獲得410多萬點閱，許多上千網友留言，「狗狗還回頭看著你炫耀」、「狗狗：還好嗎？後面腿部空間夠嗎」、「不錯了啦，狗狗還曉得要關心你一下」、「狗狗才是這輛車上最尊榮的乘客」。不過也有網友擔心，讓狗坐在前座若是發生緊急情況，很有可能會被彈出的安全氣囊弄傷，建議還是待在後座比較安全。