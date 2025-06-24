一年前咬死女同事！男拒絕安樂死被「同隻獅子」攻擊　命危搶救中

▲知名馴獸師被獅子攻擊。（圖／翻攝自YouTube／Oleg Zubkov Lionman）

記者李振慧／綜合報導

克里米亞(Crimea) 島上動物園Taigan safari park再度傳出獅子攻擊事件，這間動物園由知名馴獸師祖布科夫(Oleg Zubkov)經營，雖然去年曾發生女同事被3隻獅子圍攻咬死的不幸事件，然而他卻拒絕安樂死肇事獅子，如今自己也遭到同一隻獅子攻擊，命危搶救中。

57歲男子祖布科夫所經營的動物園Taigan safari park，是歐洲規模最大的獅子與其他大型貓科動物繁殖地，裡面約居住了60多隻獅子，然而該動物園卻頻傳獅子攻擊事件，如今祖布科夫自己也被咬傷，傷勢十分嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目擊者表示，祖布科夫在餵獅子時，突然遭到獅子殘忍攻擊，導致他頭部、頸部和腹部嚴重受傷，「獅子咬著他的脖子，就像玩具一樣拖著，現場一片混亂」。後來是58歲女同事塔蒂亞娜(Tatyana Aleksagina)冒著生命危險，駕駛越野車衝進獅子籠中，成功嚇退獅子把人救走。

重傷的祖布科夫被抬上車後，前往醫院接受治療並於22日進行完手術，當他抵達醫院時除了全身血流不止，且已經失去意識，目前仍未脫離險境。

國外媒體指出，動物園一年前才發生過類似事件，園內資深女員工佩列瓦洛娃(Leokadia Perevalova)進獅籠打掃時，由於忘記將安全門上鎖，導致她同時遭3隻獅子攻擊，最後不幸身亡，然而祖布科夫拒絕讓肇事獅子安樂死，且動物園2021年也曾傳出，一名女遊客抱著男童與獅子近距離接觸時，男童的手指慘被咬斷。