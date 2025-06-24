女被狂暴鱷魚拖下船「手臂差點被咬斷」　男手指戳鱷魚眼逃命

▲警方逮捕到攻擊人的母鱷魚。（圖／翻攝自Florida Fish Wildlife Conservation Commission）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子與20多人一起同在當地滑皮艇(Kayaking)時，突然遭到鱷魚攻擊，鱷魚不但一口就把她手上的槳咬成兩半，還差點咬斷她的手臂，鱷魚後來又去攻擊另外一名男子，幸好男子用手指戳中鱷魚眼睛，才保住一命。

佛州魚類與野生動物委員會近來發布報告，64歲女子薩爾瓦多(Christiane Salvador)3月3日與丈夫、20多名滑皮艇選手一同在波爾克郡(Polk)虎溪(Tiger Creek)參加活動時，突然遭到鱷魚攻擊。

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薩爾瓦多受訪表示，當時她突然覺得有東西撞上她的船，然後手上的槳就被一條約8英尺（約2.4公尺）長巨大鱷魚咬斷，鱷魚後來把她拖入水中，她只記得自己不斷大喊，「我的手上有鱷魚」。

人剛好在薩爾瓦多附近的男子莫爾斯(David Morse)表示，他看到薩爾瓦多整個人趴在丈夫的皮艇上，水中鱷魚試圖把她拖回水中，鱷魚好不容易鬆口後也對他發動攻擊，緊緊咬住他的救生衣，他緊急之下把手指戳入鱷魚眼睛才脫困。

事件造成薩爾瓦多右手臂嚴重受傷，手肘附近有多個穿刺傷，醫生一度擔心她可能需要截肢，幸好最後保住了手，但仍需要多次接受手術與復健，才能逐漸恢復手部功能。

佛州魚類與野生動物委員會在報告中指出，他們後來成功找到攻擊人的母鱷魚並且殺死，由於當時正值繁殖季節，母鱷魚應該是為了保護領土，才會表現出狂暴攻擊行為。