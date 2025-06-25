超怕看醫生！膽小狗狗發現「獸醫是最愛姊姊」　錯亂反應爆紅

▲狗狗發現最害怕的獸醫竟然是姊姊，一時感到錯亂。（圖／翻攝自TikTok／realtorbobk）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Cricket的比特犬雖然有著凶猛外型，其實個性十分溫柔膽小，主人在網路上分享，討厭看醫生的牠每次去獸醫診所時都會很緊張，然而牠突然發現獸醫竟然是最愛的姊姊，一時不知所措，又害怕又開心的反應在網路上爆紅。

男主人巴布(Bob Kuykendall)表示，由於女兒近來成為獸醫，所以決定帶著Cricket一起去診所探望，事前完全不知情的Cricket因為很怕看獸醫，所以如往常一樣表現得很緊張，直到牠看到熟悉的身影後嚇了一大跳。

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@realtorbobk Cricket the pitty wants to be afraid of the vet, but the vet is family…and then BAM, fecal test and three injections. Dog needs therapy. ♬ original sound - Realtor Bob

影片中可看到，Cricket發現姊姊後，開心搖著尾巴走過去，然而似乎突然意識對方是獸醫，深怕受騙又跑走，後來確認是姊姊沒錯，才開心地接受抱抱。

溫馨影片獲得100多萬點閱，「這是我看過最可愛的『不，我不能上當』影片」、「狗狗懷疑有別的獸醫躲在後面」、「狗狗的反應好像在問，『你為什麼在這』」、「牠的尾巴搖到感覺快飛起來了」。