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暴躁浪貓首見家中原住民　虎斑貓1舉動讓牠秒變天使：被治癒了

暴躁浪貓首次見家中原住民　虎斑貓1舉動讓牠秒變天使：被治癒了。（圖／翻攝自TikTok／soccercatmom）

▲女子讓中途浪貓和寵物貓見面。（圖／翻攝自TikTok／soccercatmom）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子即使家中已經養了3隻貓咪，愛貓的她仍常常擔任中途，幫忙照顧需要幫助的流浪貓，近來她在網路上分享，新來到家中的救援小貓Sriracha與家中虎斑貓Poppy第一次見面的情景，暖心影片獲得1千多萬點閱。

女子艾希莉(Ashley Saldana)時常在網路上分享家中寵物貓與寄養貓咪的生活，近來她在影片中表示，新救援了一隻需要幫助的小貓Sriracha，小貓不但非常膽小，而且脾氣很暴躁，她花了很多時間才贏得小貓信任，眼見時機成熟，決定讓小貓和家中原住民正式見面。

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@soccercatmom Sriracha’s first meeting with Poppy was more than I could have ever dreamt of. ???? Hearing her first purrs was a truly magical experience ❤️❤️ #cat #catlife #catsoftiktok #kitty #catlover #kittycat #kittensoftiktok #cattok #cats #catrescue #fostercat #fosterkitten #fostering #cute #cutecat #love ♬ original sound - sydney rose ????

影片中可看到，艾希莉有些緊張地帶著黑色小貓Sriracha，緩緩靠近寵物貓Poppy，沒想到溫柔的Poppy第一眼看到Sriracha，不但不排斥，還立刻就把小貓攬入懷中，平時總是很吵鬧的Sriracha也第一次安心地發出呼嚕聲。

影片獲得破千萬點閱，許多網友留言稱讚，「Poppy毫不猶豫就接受了小貓」、「脾氣暴躁的小貓咪，其實只是需要更多愛」、「小貓只是需要媽媽，Poppy太棒了」。

艾希莉向媒體Newsweek表示，原本也是流浪貓的Poppy似乎擁有神奇能力，每當她把受到驚嚇、需要幫助的小貓帶給Poppy時，牠總是能展現母性本能，立即讓小貓獲得安全感、平靜下來。

關鍵字： 寵物流浪貓虎斑貓中途Ashley SaldanaPoppy

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