夫妻度假回家白牆上一堆黑點　近看是超密集「蜘蛛大軍」畫面曝

▲女子住家被蜘蛛大軍侵占。（圖／翻攝自TikTok／guavouk）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一對夫婦度假回到家中，發現住家牆壁上突然出現許多黑色點點，原本以為可能是潮濕發霉，沒想到仔細一看竟然是密集蜘蛛，至少20多隻以上，恐怖畫面嚇得她想要搬家。

女子茱莉亞(Julia)在網路上分享，她和丈夫近來一起到外地度假，回家後發現家中出現蜘蛛大軍，牆壁上到處可見一團團黑點，讓她不知道該怎麼辦，只好上網求救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可看到，茱莉亞家的白牆上有許多黑色團狀物，遠看還以為是潮濕造成的黴菌，近看卻是大量長腿盲蛛（Harvestmen或Daddy longlegs），畫面看起來十分嚇人，讓她驚嚇表示，「我想我們可能要搬家了」。

相關影片曝光後獲得破百萬點閱，畫面吸引網友留言，「我會立刻離開那裡」、「請問你們是出國十幾年嗎？怎麼會這麼多」、「趕快找滅蟲專家來」。

還有網友指出，盲蛛其實是無害的，甚至不太會主動咬人，通常群聚在一起是為了保暖，或是嚇退敵人。在其他影片中可看到，茱莉亞與丈夫後來用吸塵器清掉了這些蜘蛛，希望暫時不會在家中再看到牠們。