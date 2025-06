過海關查出行李藏45公斤違禁品　惡男把「米格魯檢疫犬」踹飛

▲美國檢疫犬機場遭到攻擊。(圖/翻攝自U.S. Customs and Border Protection)

記者李振慧/綜合報導

美國華盛頓國際機場Dulles International Airport 傳出,一名來自埃及的男旅客試圖偷渡超過100磅(約45公斤)違禁食物,入境時被5歲檢疫犬貝格爾(Beagle Freddie)發現,沒想到男子竟然當場怒把小狗踹飛,已被帶走接受調查並驅逐出境。

美國海關和邊境保護局宣布,身為檢疫犬的5歲米格魯貝格爾,24日在機場值勤時,於70歲男旅客哈米德(Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie)的行李箱中聞到不尋常味道,當牠向官員報告狀況時,突然遭哈米德用腳攻擊,力氣大到把25磅(約11公斤)重的小狗踹飛在空中。

NEW: An Egyptian man has been deported by DHS after he kicked a CBP working beagle named Freddy at Dulles airport on Tuesday. Freddy had detected prohibited agriculture in the man’s luggage. He was kicked so hard he was lifted off the ground & suffered contusions to his rib area.… pic.twitter.com/QEquzFRsHb