過海關查出行李藏45公斤違禁品　惡男把「米格魯檢疫犬」踹飛





▲美國檢疫犬機場遭到攻擊。（圖／翻攝自U.S. Customs and Border Protection）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓國際機場Dulles International Airport 傳出，一名來自埃及的男旅客試圖偷渡超過100磅（約45公斤）違禁食物，入境時被5歲檢疫犬貝格爾(Beagle Freddie)發現，沒想到男子竟然當場怒把小狗踹飛，已被帶走接受調查並驅逐出境。

美國海關和邊境保護局宣布，身為檢疫犬的5歲米格魯貝格爾，24日在機場值勤時，於70歲男旅客哈米德(Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie)的行李箱中聞到不尋常味道，當牠向官員報告狀況時，突然遭哈米德用腳攻擊，力氣大到把25磅（約11公斤）重的小狗踹飛在空中。

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NEW: An Egyptian man has been deported by DHS after he kicked a CBP working beagle named Freddy at Dulles airport on Tuesday. Freddy had detected prohibited agriculture in the man’s luggage. He was kicked so hard he was lifted off the ground & suffered contusions to his rib area.… pic.twitter.com/QEquzFRsHb — Bill Melugin (@BillMelugin_) June 26, 2025

海關官員發現情況後立即將哈米德逮捕，並在他的行李箱中發現多達100磅的違禁食品，內容包含55磅牛肉、44磅的米、15磅茄子、黃瓜、甜椒玉米種子和草藥。

受傷的貝格爾被緊急送去急診，發現牠的右前肋骨區遭到挫傷。哈米德被捕後遭到拘留，25日出庭坦承傷害執法動物的罪名，被勒令支付獸醫醫療費與驅逐出境，已於26日下午搭機遣返回埃及。

美國海關和邊境保護局華盛頓特區主管沃夫(Christine Waugh)發表聲明，「故意走私超過100磅未申報物品被抓，不代表可以暴力攻擊手無寸鐵的海關人員與檢疫犬，我們非常倚賴警犬夥伴，貝格爾只是盡責在做牠的工作」，對於任何惡意攻擊行為絕對不會輕饒。