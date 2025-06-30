115隻受虐狗活在髒臭民宅　警在垃圾堆中找到「73歲女屍體」

▲警方在公寓內找到上百隻受虐狗。（圖／翻攝自Facebook／Animal Care Centers of NYC）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林一名女子被通報陳屍在家中，警方前往她家發現環境不但髒亂惡臭，裡面還找到多達上百隻受虐狗，這些狗狗的毛髮都嚴重打結且生病，屋內還有多隻小狗屍體。

動物救援中心26日接獲通報，在布魯克林Mill Basin區一棟公寓中發現115隻狗活在髒亂環境中需要救援，前往現場發現，這些狗都是由73歲女子霍恩(Eileen Horn)所飼養，並且在垃圾堆中找到她的遺體。

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警方表示，他們接獲死者的姊姊報案，說發現霍恩陳屍在家中，他們抵達後除了找到霍恩遺體，屋內還有大量小狗和狗屍體，目前尚未對外公布女子死因。

動物救援組織Animal Care Centers of NYC人員表示，這些狗狗大多毛髮打結，活在很髒亂的環境中，甚至很多都生病了，有些狗狗的情況甚至嚴重到需要施打鎮定劑才能剃毛。

收容所人員懷疑，這些狗可能都是近親繁殖，出生以後從來沒有離開過房子，未來除了需要細心照料，還需要很多時間才能讓他們慢慢恢復對人的信任，目前正在為這些受虐小狗尋找能夠安置的地方。