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廚房多出一隻貓　夫妻目睹「灰毛大盜」狂嗑飼料傻：你哪位？

廚房突然多出一隻貓　夫妻目睹「灰毛大盜」狂嗑飼料傻：你哪位。（圖／翻攝自TikTok／sophmontague）

▲夫妻家中闖進陌生貓。（圖／翻攝自TikTok／sophmontague）

記者李振慧／綜合報導

國外一對夫妻在廚房發現一隻小貓，小貓正在狼吞虎嚥，狂嗑食物看起來十分可愛，然而問題是，那隻貓並不是他們養的寵物，而是一隻完全陌生的貓，趣味影片在網路上爆紅。

國外一名女網友在TikTok上分享，某天她走進廚房時，發現丈夫正在盯著什麼東西，表情看起來十分不可思議，她好奇走近一看，竟然有一隻陌生貓咪出現在家中。

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@sophmontague Excuse me sir, this isn’t your home ???? #cattok #cat #cats ♬ original sound - Soph

影片中可看到，一隻灰貓正在低頭狂吃著寵物飼料，然而這對夫妻發現，這隻貓咪不是他們養的寵物貓傑夫(Jeff)，貓咪發現2人後一度打算離開，後來又像沒事一樣繼續吃，最後男主人看不下去把碗拿走，才終於阻止貓咪繼續吃下去。

影片獲得120多萬點閱，許多網友留言，「男主人叫貓咪不要吃的時候，貓咪還一直狂吃」、「說不定這隻灰貓是傑夫帶回來的朋友」、「我家只養了2隻貓，但常常會有第3隻貓出現在家裡」。

由於灰貓外型看起來十分乾淨，網友懷疑牠應該是有人飼養的家貓，還有人指出，灰貓身上帶著紅色項圈疑似寫著「請不要餵我」，看起來似乎是慣犯。

關鍵字： 夫妻寵物飼料灰貓

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