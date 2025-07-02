海中鯊魚突然「空中飛撲」直衝撞頭　衝浪男嚇：牠張嘴我就完了

▲衝浪男被鯊魚飛撲攻擊。（圖／翻攝自Instagram／dj_kaye_）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子到海邊衝浪時遇到奇妙事件，當他人在衝浪板上時，一隻鯊魚突然從海中躍出，飛撲過來狠狠撞他的頭，導致他摔下衝浪板，事後非常慶幸鯊魚飛向他時沒有張開嘴，否則自己有可能性命不保。

51歲男子凱伊(Darren Kaye)上月在新士麥那比奇市(New Smyrna Beach)當地海邊衝浪時，在海岸附近發現有鯊魚出沒，雖然如此他仍決定下水，並且全程對周圍狀況保持著警覺，沒想到一隻鯊魚突然飛到他面前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從監視器畫面中可看到，當凱伊在衝浪板上等浪時，一隻短鰭真鯊(Spinner shark)突然從水中衝出來，在空中旋轉並且飛到他的眼前，瞬間把他撞倒。

凱伊接受當地媒體採訪時表示，「我很慶幸鯊魚當時沒有張嘴，因為這就是牠們捕獲獵物的方式」，雖然他以前也曾目睹鯊魚攻擊事件，但完全沒預料到自己竟然會被飛出水面的鯊魚攻擊。

凱伊表示，他被撞時完全不知道發生了什麼事，感覺就像被車撞一樣痛，「被撞的感覺超強烈，很有力，鯊魚全身都是肌肉」，嚇得他趕緊回到衝浪板上，盡可能遠離鯊魚所在位置，幸好最後沒有受傷。

短鰭真鯊以牠們能飛出海面，並且在空中旋轉的狩獵方式而得名，有時甚至能飛到20英尺（約6公尺）的高度，雖然重達120多磅（約54公斤），但通常不會對人類造成傷害。

