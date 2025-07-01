黑色拉拉托兒所交到「撞臉麻吉」　主人好奇查身世嚇：是親姊妹

▲2隻狗狗一見如故，竟是親姊妹。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人在網路上分享，他們將所養的拉布拉多犬Stella送到寵物托兒所，Stella在托兒所中結識了一隻與牠外型非常相似的狗朋友Roxie，2狗相見後感情立即要好，沒想到進一步調查後意外發現，2隻狗狗是同一天出生的同胎姊妹。

這名網友在國外論壇Reddit上分享一張照片，照片中可看到，身為黑色拉布拉多犬的Stella與狗朋友Roxie外型十分相似，而且2隻狗都是5個月大的小狗，「牠們最近在寵物托兒所中遇見後，立即形影不離」。

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原PO表示，由於Roxie的主人對於2隻狗狗這麼投緣也感到不可思議，好奇詢問托兒所工作人員後發現，2隻狗狗的生日竟然是同一天，所以他們決定進一步調查，等待了1個月後獲得飼養員回覆，2隻狗狗其實是同胎出生的姊妹，現在每周都會讓固定2隻狗狗見面。

貼文曝光後立即爆紅，獲得上千網友留言，「天啊，2隻狗狗好可愛」、「不曉得牠們是否是靠味道認出了彼此」、「哈，好像電影《天生一對》的劇情」。還有網友分享，「我養的狗狗因為爪子受傷，我帶牠去看獸醫時，一隻外型相似的狗狗突然跑過來，我才發現牠是我家狗狗的妹妹」。