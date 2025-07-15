小黑犬被扔大樓「垃圾壓實機下」　夫妻聽微弱哭聲救出差點斃命

▲狗狗被扔到大樓垃圾箱中。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一隻受傷狗狗被人發現扔在大樓垃圾箱中，受困在垃圾壓實機底下無處可逃，幸好一對夫妻及時發現並且救出，送醫發現狗狗身上有舊傷與營養不良，警方正在全力追查丟狗者身分，並且懸賞 2,500 美元（約台幣7萬多元）。

事件6日發生在戴通納海灘(Daytona Beach)當地一處公寓大樓的垃圾箱中，一隻黑色混血狗狗被發現受困在垃圾壓實機下，因為受到很大的驚嚇，連叫都叫不出來，只能發出微弱的聲音，四周全是垃圾。

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發現小狗的男子布蘭登(Brandon Arroyo)，剛好也是佛州魚類與野生動物保護委員會工作人員，他當天接獲報案，意外發現案發現場就是他所住的大樓，與妻子海瑟(Heather Jones)立即趕去救狗。





▲小狗獲救。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

海瑟表示，她從沒想到會目睹這樣的事，竟然有人狠心把狗丟入這麼險惡的環境中，由於狗狗在底部很深的地方，人無法輕易爬進去，花了一段時間解除狗狗的戒心，才終於救出，狗狗雖然沒有被垃圾壓實機弄傷，但是臀部有問題導致行動不便，後續需要接受許多照顧與治療。

這對夫妻後來將狗取名為Daytona並且收養，懷疑Daytona被丟進垃圾箱中已經受困超過12個小時，由於大樓沒有安裝監視器，增加尋找凶手的困難度。目前警方已經正在調查這起案件，譴責這種殘忍的行為令人無法接受，將會全力追查所有線索。