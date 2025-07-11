帶狗健行遭母熊攻擊　女緊急掏「4.5公斤水瓶」應戰成功救愛犬

▲目睹愛犬被熊咬，女掏出水瓶攻擊。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一名女子帶寵物犬在山區健行時，突然遇到一頭熊媽媽帶著2頭小熊，母熊以為寵物犬會對小熊不利，狠狠咬住狗的脖子並且要拖到森林中，身邊沒有武器的她情急之下拿出水瓶，最後成功救出愛犬。

34歲女子羅伊(Kayleigh Roy)6月29日與10歲寵物犬菲尼克斯(Phoenix)，在塔爾科特山州立公園(Talcott Mountain)健行時，沒想到竟然遇到野生熊，她表示，「這一區人比較少，以前偶爾會在這裡遇到鹿」。

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羅伊表示，當菲尼克斯往前衝時，她突然有不祥的預感，結果在路上發現帶著小熊的熊媽媽，熊媽媽很快就開始攻擊菲尼克斯，「那一刻的畫面我永遠都不會忘記，我只想著我必須做點什麼，否則我永遠都不會原諒自己」。

羅伊從背包中拿出一個裝滿水的水瓶，重量約4.5公斤左右，拼命毆打熊的鼻子，同時不斷揮舞著手臂和大叫，試圖讓自己看起來很高大，最後成功把母熊嚇跑，救回愛犬。

羅伊後來把全身是血的寵物犬帶去就醫，幸好菲尼克斯的內部器官奇蹟沒有受到穿刺傷，目前正在康復中，由於頸部和身體多處有傷口，後續仍需要持續去獸醫治療，所以她發起了募款活動，以募集醫療費用。