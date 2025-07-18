超市買「100元玩具」害死愛貓　女心碎警告：別貪便宜亂買

▲女子分享貓玩具意外害死寵物的故事。（圖／翻攝自TikTok／mazie.kayee）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在當地超市Target花費4.39 美元（約台幣129元）買了一個便宜玩具給家中寵物貓玩，沒想到卻因此害死寵物，讓她傷心在網路上分享故事，影片爆紅引發外界關注，最後成功讓這款商品下架，獲得上萬網友感謝。

女子凱伊(Mazie Kayee)在TikTok拍片，警告飼主不要買Target超市所賣的寵物玩具Fish Trio Wand Cat Toy，當初她花費4.39美元買來給1歲寵物貓Blue，因此害貓咪住進醫院，後來死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可看到，這款小魚造型玩具上，小魚尾巴掛著顏色鮮豔的流蘇。凱伊表示，小貓6月26日突然不停嘔吐，吐了一整晚，由於嘔吐物的顏色和氣味變得愈來愈嚴重，她趕緊帶愛貓就醫，檢查發現胃中有異物。

凱伊表示，Blue咬壞玩具後，導致魚尾巴上的流蘇卡在胃部，並且纏住腸道，最終引發嚴重感染與敗血症，「這件事讓我覺得自己是個失敗的主人，我買之前完全沒有查過這款玩具的評價，因為它非常便宜」。

凱伊希望分享這個故事，能幫助更多主人不要和她犯一樣的錯誤。影片獲得瘋傳後，也引來超市注意，最後促使他們宣布將這款玩具下架，百萬網友觀看後也紛紛留言，「謝謝你的分享，你可能救了我家貓咪一命」、「很遺憾你失去了你的貓，真的很謝謝你分享」、「你救了很多貓，包含我家的」。