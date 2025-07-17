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女在安樂死名單發現陌生狗「撞臉寵物犬」　救出發現是牠親妹

女看安樂死名單發現陌生狗「撞臉寵物犬」　救出發現是牠親妹。（圖／翻攝自Reddit）

▲狗狗差點被安樂死，如今和手足團圓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網友滑手機時，在收容所待安樂死名單中看到熟悉面孔，一隻和家中5歲寵物犬巴迪(Buddy)長相十分相似的狗媽媽Candy，讓她起了憐憫之心決定收養，意外發現2隻狗其實是兄妹。

女網友ReindeerTiny4401在國外論壇Reddit上分享，她偶然在網路上看到Candy的故事，5歲的Candy雖然曾被收養，後來卻成為流浪狗，大都是在戶外生活，而且感染了犬心絲蟲，由於年紀不小又生病，所以被列入安樂死名單。

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Came across a dog who was on euthanasia list, turns out it's my dogs sister! (Swipe!) (OC)
byu/ReindeerTiny4401 inMadeMeSmile


ReindeerTiny4401表示，當她看到Candy時，立即被對方和家中公犬巴迪超級相似的長相嚇到，而且2隻狗小時候都是來自同一間收容所，是同胎生的兄妹。

Candy剛來到ReindeerTiny4401家中時，發現小狗眼中充滿了恐懼，完全對人類沒有信任感，讓她非常心疼，幸好Candy和巴迪一見如故，幫助狗狗更快敞開心房，如今Candy已經成為一隻快樂小狗，也是巴迪最好的朋友。

貼文獲得9萬多名網友點閱，許多網友留言，「2隻狗狗真的長得很像」、「太棒了，這就是緣份啊」、「睡在一起的樣子太可愛」、「我去年也在收容所收養了狗狗，突然也想找看看牠的兄弟姊妹」、「狗狗看起來就像從沒分開過，超喜歡」。

關鍵字： 安樂死收養收容所兄妹寵物BuddyCandy

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