拯救數百人性命　英雄嗅探犬「被炸斷一條腿」重傷爬回主人身邊

▲嗅探犬執行任務時受傷。（圖／翻攝自Ejercito Nacional de Colombia）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一隻軍犬在行動中成功找出游擊隊埋伏的炸彈，拯救了數百名士兵與平民的生命而被譽為英雄，然而牠的腿也在行動中被炸斷，雖然受了重傷，仍努力爬回訓練員的身邊，畫面令人動容。

哥倫比亞軍方在網路上分享，桑松(Sanson)是一隻受過專業訓練的嗅探犬，時常在任務中幫忙找出埋伏炸彈，幫助拯救士兵與平民性命，然而日前牠在安蒂奧基亞省(Antioquia)山區進行偵查行動時，被炸斷一條腿。

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哥倫比亞軍方表示，炸傷桑松的炸彈，應該是當地民族解放軍National Liberation Army故意放置在一條社區民眾常使用的道路上，桑松雖然受了重傷卻不放棄，努力爬回到牠的訓練員、士兵卡洛斯(Carlos Eduardo Beleño)身邊。

桑松接受截肢手術後，目前已前往專門獸醫院休養康復中，雖然之後無法再繼續服役，軍方在貼文中特別感謝牠的貢獻，「我們的四足英雄失去了一條腿，但拯救了36名士兵，和數百名在當地村莊生活的居民，他們每天都會經過這條道路，牠的精神將永存在每一個曾受牠保護過的士兵心中」。