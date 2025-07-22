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黑白貓霸占大床「翻肚爽睡」表情超幸福　女傻眼：不是我養的

床上發現黑白貓「翻肚熟睡」表情超幸福　女傻眼：不是我養的。（圖／翻攝自TikTok／debbiev007）

▲女發現床被黑白貓霸占。（圖／翻攝自TikTok／debbiev007）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子在網路上分享，某天意外在床上發現一隻睡得很香的小貓，只見小貓翻肚睡在床上，即使她靠近也完全沒有發現，然而這隻貓卻不是她的寵物，可愛影片獲得77多萬點閱。

女子黛博拉(Debra)在TikTok上分享，她在自家床上發現不速之客，一隻黑白花紋的小貓爽躺在床上，然而這隻貓卻不是她所養，而是附近鄰居養的寵物貓米洛(Milo)。

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@debbiev007 This is milo the cat he lives down the road and is a regular visitor to our house to see our two cats , he must of snook in last night and took himself to bed ???????? how long he’d been here we don’t know , he’s such a funny cat lol #catsoftiktok #cats #animalloversoftiktok #catlover #funnycat #sleepycat #catsarethebest #catnaps #cheekycat #purrfectlyadorable #lazycatlife ♬ original sound - Deb

黛博拉表示，米洛住在同一條路上盡頭那戶人家，由於她家中也有養2隻貓，米洛時常跑來和她的寵物串門子，猜測可能是前一天晚上偷偷溜進屋內，結果在床上睡著了，不知道已經在她家待了多久。

影片獲得網友留言，「牠或許不是你的貓，但這已經是牠的床了」、「這張床是貓貓的了，建議你拿著毯子去別的地方睡吧」、「貓咪通常不太會翻肚睡，顯示牠真的很信任你」、「貓咪睡覺的表情看起來很幸福」、「我家的貓也很常偷跑到鄰居家睡，鄰居會幫忙通知我」。

關鍵字： 睡覺寵物Milo鄰居翻肚英國

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