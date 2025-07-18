要和30隻貓競爭　收容所小貓放大招萌翻收服全網：立刻帶回家

▲小貓成功讓自己獲得收養。（圖／翻攝自TikTok／mcspca）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州一間動物收容所中同時有30隻小貓正在等待被收養，然而一隻流浪小貓為了讓自己脫穎而出，竟然在收容所中使出大絕招，畫面被分享到網路後果然爆紅，目前已獲得收養。

位於紐澤西州的動物收容所Monmouth County SPCA在網路上分享，目前收容所中約有30隻小貓正在等待有緣人帶回家，工作人員意外發現一隻小貓為了讓自己能被收養，一看到人就使出吃奶的力氣狂跳，爪子還不斷敲著玻璃，希望吸引來訪者的注意。

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@mcspca A for effort little dude ???????? We have dozens of kittens waiting! No appointment needed ✅ Open daily at 12pm ???? ♬ original sound - ☘️Ats Us Nai☘️

影片曝光後獲得460多萬點閱，吸引許多網友留言，「太可愛了，這招對我很有用」、「快點把這隻小貓帶回家」、「天啊，我要去把這個可愛的寶寶帶回家」、「我家貓咪當初也是這樣，我才看到牠10秒鐘就立刻決定收養」。

收容所後來對外宣布，這隻小貓的計謀成功，牠已經成功獲得收養，同時也利用這個機會對外宣傳，目前收容所中還有許多小貓在等待收養，希望大家也可以把愛心分享到其他動物身上。