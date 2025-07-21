和象媽媽走散　小象嚇壞攔車「找護林員幫忙」暖心畫面曝

▲小象衝向護林員尋求幫忙。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度阿薩姆邦近來發生暖心的一幕，一頭8周大小象因為和媽媽走散，焦急之下看到國家公園工作人員車輛，竟然上前攔車尋求幫助，工作人員意識到小象落單後，立即給予幫助，最後成功幫小象找到媽媽。

事件發生在阿薩姆邦加濟蘭加國家公園(Kaziranga National Park)，從網路流傳影片中可看到，一頭和象群失散的小象，一看到護林員的車時，立即快速衝過來，靠近後不斷繞圈、踱步，似乎在向工作人員尋求幫助。

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Chotu got separated from mother at Kaziranga. It was united later with its mother. The forest officials applied mother’s dung to the calf to suppress human smell. Happy reunion at the end ☺️ pic.twitter.com/0sN1RbQ55E — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) July 6, 2025

工作人員察覺小象落單後，幫忙把小象帶到媽媽的所在位置，在小象回到媽媽身邊前，還特別把象媽媽的糞便塗在小象的鼻子和腿上，以掩蓋掉人類氣味，確保象媽媽能夠認出並且帶回小象。

小象最後開心回到媽媽身邊，離開前還向工作人員發出輕柔的叫聲，似乎是在表達感謝。

影片後來被退休護林官南達(Susanta Nanda)分享在網路上，獲得80多萬點閱，許多網友留言，「小象好可愛」、「我喜歡小象主動向人類求助的那一刻，這顯示牠在人類身邊感到很安全，沒有把我們視為威脅」、「這真是一個美好的故事，謝謝分享」。