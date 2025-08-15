空襲來了也不怕　烏克蘭橘貓聽警報聲「帶主人避難」：馬麻快跟上





▲烏克蘭貓咪帶主人躲空襲。（圖／翻攝自TikTok／viii_olegovnaa）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭由於常遭俄羅斯空襲砲擊，一隻寵物貓竟然因此牢記住防空洞避難地點，當空襲警報響起時，貓咪不但不驚慌，還能冷靜帶著主人一同前往避難，途中不忘回頭關心主人情況，英勇模樣讓牠在網路上爆紅。

居住在烏克蘭奧德薩市(Odesa)的5歲橘貓近來在社群媒體上爆紅。影片中可看到，當空襲警報響起時，小貓立刻熟門熟路前往避難地點，途中還不忘回頭看看主人，確認有跟在後面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片爆紅後，女主人維多莉亞(Victoria Ilkiv)接受當地媒體Ukrainska Pravda採訪表示，她和丈夫3年前從動物收容所收養了這隻小貓，因為她一直希望家中能有橘貓，「我一眼就愛上牠，小貓主動走到我們面前，當牠坐在我們懷中時，我就知道得帶牠回家」。

維多莉亞表示，每次發生空襲時，他們都會帶著小貓一起去避難，並沒有特別訓練，沒想到隨著時間過去，小貓自己記得路線，「當空襲警報響起時，小貓完全沒受到驚嚇，而是看著我們，等待我們的反應」。

小貓不但認得避難地點，當空襲結束時，也能辨識鈴聲並且從其他人的反應中知道危機解除，便自己跑向電梯，回到家中後，主人都會餵牠最愛的零食作為犒賞，希望能幫忙減少來自戰火的壓力。