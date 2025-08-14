目睹孩童被流浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」飛撲跳2樓救人

▲德國牧羊犬為了阻止流浪犬，跳下2樓陽台。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度時常發生流浪狗攻擊事件引發外界關注，近來網路上流傳一段德國牧羊犬發現孩童在街上被流浪狗攻擊，竟然英勇跳下陽台，挺身保護這群孩子們的畫面。

事件發生在北阿坎德邦小鎮瑞詩凱詩(Rishikesh)，民宅監視器意外拍到，一隻在2樓陽台休息的德國牧羊犬，往樓下看過去時，看到一群孩童因為遭流浪犬攻擊，害怕地在街上奔跑。

In Rishikesh, A dog jumped like a superhero to save children from another dog.

pic.twitter.com/IwN1FUZgrN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 9, 2025

德國牧羊犬眼見孩童有難，立即英勇跳下2樓，迅速往攻擊孩童的流浪犬方向追了上去。影片最初被網友分享在社群網站X上，發文表示，「這隻狗就像超級英雄一樣跳起來，從另外一隻狗口中救出這群孩子」。

影片獲得16萬多點閱，德國牧羊犬的英勇行為獲得網友大讚，還被取了狗大哥(Dogesh Bhai)的綽號，「狗狗展現了比人類更多的忠誠，救了孩子們」、「超人狗狗」、「真正的英雄不需要披風」、「德牧表示，『竟敢在我的地盤撒野』」。