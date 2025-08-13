黃金獵犬照鏡子「意外發現有牙齒」　11秒表情包爆紅：真的很凶

▲黃金獵犬表情爆紅。（圖／翻攝自TikTok／sydneyseichter）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一隻黃金獵犬照鏡子時意外發現自己有牙齒，忍不住在鏡子前擺出許多凶狠表情，表情包畫面被主人用手機拍下後，分享在網路上爆紅，獲得280多萬點閱。

影片由主人席德妮(Sydney Seichter)分享在TikTok上，約11秒畫面中可看到，所養的黃金獵犬Chico照鏡子時，突然發現嘴中有一排尖尖的牙齒，似乎覺得很新奇，便開始對著鏡子不斷擺出張嘴露牙的凶狠表情。

席德妮拍下畫面後，在影片標題上寫著，「我們家黃金獵犬發現自己有牙齒的那天」，沒想到影片曝光後爆紅，在短時間內獲得破百萬點閱。

影片吸引許多網友留言，「黃金獵犬一直對著鏡子練習凶狠臉」、「哈哈哈，我好怕」、「真的有凶」、「狗狗：哇，我看起來好嚇人啊」、「表情太可愛了」、「狗狗：我現在是壞男孩了」。