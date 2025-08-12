ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
每天都會見面　狗狗發現「最愛鄰居奶奶突消失」茫然：一直在等她

每天都會見面　狗狗發現「最愛鄰居奶奶突消失」茫然：一直在等她。（圖／翻攝自TikTok／abigail_morrow）

▲狗狗發現鄰居奶奶突然消失。（圖／翻攝自TikTok／abigail_morrow）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻寵物犬與94歲老奶奶的友情在網路上爆紅，女主人分享，叫做哈妮(Honey)的狗狗每天早上都會隔著院子圍欄，和住在隔壁的94歲女鄰居會面，即使老奶奶病重消失，哈妮仍出現在圍欄前，等待著老朋友。

女主人艾比蓋爾(Abigail Morrow)在網路上分享，寵物犬哈妮與94歲女鄰居埃德娜(Edna)之間的珍貴友情，感動無數網友。影片中可看到，哈妮每天早上都會跑到圍欄前和埃德娜見面，享受對方給牠的擁抱和零食。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@abigail_morrow I know she’s in heaven now ????️ she was the sweetest neighbor we’ve ever had #memories #sweetdog #wholesome #crying #inheaven #emotional ♬ What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish

某天哈妮像往常一樣前往圍欄時，卻遍尋不著埃德娜身影，只見牠茫然地站在原地並且吠叫，希望能喚來最愛的埃德娜出現。

艾比蓋爾表示，她詢問鄰居後得知，因為埃德娜生病了所以無法赴約，當埃德娜的病況後來變得更嚴重時，她在獲得對方家屬的同意下，特別帶著哈妮去見最後一面。

感人故事也獲得埃德娜的家人在網路上分享，當哈妮見到埃德娜時，牠像往常一樣聞了聞對方，並且不斷親著對方的手道別，令他們深深感受到這對人狗之間的特殊感情。

哈妮與埃德娜的故事曝光後，獲得3千7百多萬點閱，許多網友留言，「狗狗第一時間還不懂，女鄰居為什麼都不出現」、「我希望未來哈妮去當天使的時候，埃德娜會在天堂迎接牠」。埃德娜孫女也在影片下留言，「謝謝你拍下了這段影片，我哭了，我奶奶真的很喜歡你家毛孩」。

關鍵字： 寵物鄰居奶奶Abigail MorrowHoneyEdna

