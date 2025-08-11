玄鳳鸚鵡「模仿iPhone鬧鐘聲」成功叫醒主人　網笑：沒有貪睡鍵

▲鸚鵡模仿手機鬧鐘聲，叫醒主人。（圖／翻攝自TikTok／ariel_calopsit）
記者李振慧／綜合報導
巴西一隻可愛鸚鵡近來在社群媒體上爆紅，因為牠竟然會模仿iPhone手機鬧鐘聲，早上時成功叫醒主人，獨特的叫人起床方式讓上萬網友覺得有趣，影片獲得5千多萬點閱。
這段趣味影片由鸚鵡主人7月時在TikTok上分享，影片中可看到，頭上長著黃色羽冠的玄鳳鸚鵡(Cockatiel)，發現女主人早上關掉設定好的手機鬧鐘，又在賴床時，悄悄飛到主人身邊。
@ariel_calopsit Despertador moderno ????⏰????❤️ #calopsitas_mansa #ariel_calopsit #calopsitasnotiktok #calopsitabrasil #calopsitaporamor #calopsitafalando #calopsitafalando #passaro #calopsita #animalestiktok #familiaaddams #despertador #iphone #alarme ♬ som original - Ariel Calopsita
鸚鵡飛到女主人身上後，竟然開始模仿iPhone手機鬧鐘鈴聲，不停在耳邊重複，即使女主人試圖用毯子想要蓋住自己，牠也完全不願意停止，繼續唱到主人起床為止。
可愛影片獲得上萬網友留言，「這個鬧鐘沒有貪睡鍵」、「鸚鵡：主人起床啦，快去工作買飼料給我」、「這個鬧鐘有無限電量」、「鸚鵡還會自己混音」、「最煩人又最可愛的鬧鐘」。
讀者迴響