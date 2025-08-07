男偷餵浪貓被抓包　貓主子怒瞪「外遇畫面」網笑：快把小三扶正

▲男偷餵流浪貓，發現貓咪在背後很火。（圖／翻攝自TikTok／blvksam）

記者李振慧／綜合報導

許多飼主都知道，貓咪是一種領域性很強的動物，國外一名飼主近來在網路上分享，他在家門口餵食需要幫助的流浪貓，意外被家中貓主子目睹「外遇畫面」，貓主子臉上一臉不爽的表情，趣味影片獲得上萬網友點閱。

這名飼主在網路上分享，「我餵這隻流浪貓時，我家寵物貓在我的背後，一臉在策畫什麼陰謀的樣子」。影片中可看到，男子坐在門前餵貓時，寵物貓透過窗戶看到了這一幕，眼神看起來殺氣騰騰，彷彿是八點檔女主角的狠樣。

影片曝光後獲得許多網友留言，許多網友開玩笑模擬貓咪內心戲，「好好享受你的最後一餐吧，小貓」、「這是我最愛吃的罐罐，你會付出代價的」，還有許多網友呼籲原PO一定要收養這隻小貓、把小三扶正。

原PO後來在留言中向網友更新近況，分享他最後收養了新的小貓，小貓剛來到家時，惹得家中寵物貓Blue不太開心，一直發出嘶嘶聲，所以他暫時先隔開2隻小貓，等到新貓比較適應環境後，再讓2隻貓咪相處。