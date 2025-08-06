去爺爺奶奶家太開心　黃金獵犬「甩小包包飛撲」爆紅：根本是毛孫

▲黃金獵犬去爺爺奶奶家的可愛影片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／wally.meets.world）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻可愛黃金獵犬深受全家人喜愛，近來主人因為需要出遠門，把牠暫時送到爸媽家幫忙照顧，還特別準備了一個可愛過夜包，想要給爸媽一個驚喜，沒想到狗狗見到爺爺奶奶太興奮，差點把身上物品全都甩到地上，溫馨畫面在網路上爆紅。

女主人茱莉亞(Julia Moriggi)近來在網路上分享，4歲寵物犬威利(Wally)到爺爺奶奶家玩的可愛影片，影片中可看到，威利身上戴著可愛帽子和一個小背包，裡面裝著過夜需要的東西，一下車就興奮衝到爺爺奶奶家門前，迫不及待想要進去。

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當爺爺奶奶打開門時，威利立即開心撲到2人身上，身上的東西幾乎都被甩到地上，場面雖然混亂，然而茱莉亞的爸媽完全不在意，見到威利也非常開心，拿出早就準備好要送狗狗的禮物，就像疼孫子一樣寵著牠。

影片獲得780多萬點閱爆紅，許多網友留言，「狗狗是他們第一個孫子」、「當寵物的爺爺奶奶，比當人類的好太多了」、「真是一隻可愛的狗狗，大家都好愛牠」。

茱莉亞表示，由於她和未婚夫還沒有小孩，所以爸媽把威利當成孫子般寵愛，家中每一個人都非常喜歡威利，每次家族聚會時，大家都最期待見到威利。